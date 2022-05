3 signos que não têm pressa de dizer ‘eu te amo’

Poucas coisas são tão decisivas em um namoro como ouvir seu parceiro dizer que o ama.

Como todo relacionamento é diferente, pode ser difícil saber exatamente quando é a hora certa de compartilhar seus sentimentos.



Para quem prefere deixar as coisas acontecerem mais devagar, um dos signos do zodíaco que não tem a menor pressa em dizer “eu te amo” pode ser uma boa combinação.

Mesmo se você tende a cair com intensidade e rapidez em uma paixão, ainda há informações valiosas a serem obtidas ao namorar alguém que se aproxima do amor mais lentamente.

Aqui estão os signos que, definitivamente, não se apressarão em dizer a tal frase:

De acordo com Terry O’Connor, astrólogo do The Astro Coach, os geminianos são governados por suas mentes.

Mesmo quando se trata da experiência não tão racional de se apaixonar, os geminianos não se entregam totalmente até que suas mentes racionais decidam que o relacionamento tem um potencial.

A afinidade natural deles com o racional também influencia o tipo de pessoas que eles são atraídos. “Eles são atraídos pela inteligência, brincadeiras e sarcasmo”, diz O’Connor.

Os capricornianos são os mais dedicados do zodíaco. Eles têm um nível incrível de comprometimento e ética de trabalho. “Capricórnio, sendo o bode da montanha, levará um tempo para escalar essa montanha e atingir seus objetivos”, disse O’Connor. “Eles aplicam os mesmos métodos dos negócios no amor.

Eles querem que o amor valha a pena”. Embora possam ter uma reputação de serem distantes, os capricornianos têm grandes corações.

Dito isto, eles são muito cuidadosos com quem o abrem. “Formais, antiquados, sérios e protetores, os capricornianos querem amor tanto quanto o próximo signo”, explica O’Connor.



Como signo de ar e não-mutável, os aquarianos são conhecidos por serem independentes, motivados e peculiares.

Eles são incrivelmente comprometidos, às vezes até com uma falha. No entanto, o caminho para o amor pode ser muito lento devido à necessidade de autonomia.

Eles desfrutam de sua liberdade e dedicam um tempo para encontrar um parceiro que os ame pelas peculiaridades que os tornam únicos.

Se isso te atrai e você não se importa em esperar que o aquariano se sinta confortável, tenha certeza de que eles levarão muito a sério o compromisso com você.

Em última análise, quando se trata de amor, o que constitui “pressa” é subjetivo. Embora não seja fácil decidir o momento perfeito de conhecer seus sentimentos, tente não ser racional e pensar demais.