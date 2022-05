3 signos que amam conversas sensuais por mensagens de celular

Alguns signos do zodíaco superam o resto quando se trata da arte de “sexting”, ou seja, conversar por mensagens de texto assuntos sexuais.



Capricórnio e Áries não perderão tempo perguntando por mensagem se você quer entrar no clima. De Câncer e Peixes, por outro lado, você pode esperar um período de namoro mais longo, pois eles levam algum tempo para se sentirem confortáveis ​​em discutir assuntos resolvidos a quatro paredes.

Os signos mais sensuais do zodíaco que amam o sexting são os que conseguem equilibrar atitude com sutileza.

Se você leva a sério a astrologia em sua vida amorosa, provavelmente já está de olho nas suas correspondências e nos signos do zodíaco. Portanto, leve em consideração os três signos a seguir para suas aventuras digitais.

Leão

Se você quiser uma sessão de sexting que pareça cinematográfica, escolha alguém de Leão. Esse signo tem tudo a ver com drama, narrativa e paixão, então você receberá roteiros dignos de Oscar sobre o que eles querem fazer com você, além de nudes basicamente profissionais.

Sim, os leoninos têm uma reputação de serem um pouco vaidosos, mas não se preocupe. Isso significa apenas que, se eles enviarem nudes, você pode esperar que as fotos foram tiradas com uma luz específica que mostrem suas melhores características.

Libra

Os librianos são governados por Vênus, o que significa que têm tudo a ver com vibrações suaves e sensuais. Mesmo se você for um contatinho com quem ele se encontrou há uma semana, eles ainda enviarão mensagens sensuais doces que o farão querer mais.

Os librianos ficam com os olhos abertos em tudo (e em todos, praticamente), mas eles têm um ponto fraco especial pelas artes. Se você está procurando nudes com uma composição atraente ou lingerie bonita, invista em Libra.

Touro

Touro, também governado por Vênus, é o signo mais sensual do zodíaco. Na prática, isso significa que eles desfrutam desde café com leite a velas artesanais, não tem tempo ruim para a sedução. Ao fazer sexo com um touro, seu telefone fica repleto de mensagens super descritivas sobre abraços calorosos, gostos gostosos e sons celestiais. Se sexts escritos como poesia estão no seu beco, deslize para a direita em um Touro.



