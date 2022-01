3 dicas para aproveitar sua própria companhia

Quando você pensa em aproveitar um tempo sozinha, provavelmente o que vem à cabeça é um banho à luz de velas e um final de semana maratonando sua série preferida. Mas você já pensou em se divertir sozinha fora de casa?

+ Saiba quem são os arromânticos e entenda se pode ser um deles

+ Especialista ensina 8 técnicas para preservar sua saúde mental neste ano

Se você está cansada de esperar por aquela pessoa que sempre desmarca com você, ou quer aproveitar um evento que ninguém mais quer ir, confira as dicas de três mulheres para se livrar do estigma e curtir sua própria companhia. As informações são da “Women’s Health”.

Saúde!

Se você quer tomar alguns drinks ou apreciar uma cerveja gelada, mas não gosta de sentar em uma mesa vazia, opte por bares que tenham um balcão! A sugestão é da Luciana Obniski, sócia do bar Kraut, que fica em São Paulo. “Pedir sugestões para quem trabalha no bar é uma forma de puxar papo. Se você começar a frequentar bares perto da sua casa ou do trabalho, também pode encontrar, por acaso, pessoas que convivem com você em outro ambiente e acabar fazendo amizades”.

Malas prontas

Na hora de fazer uma viagem sozinha é importante se manter segura, mas não se fechar para as oportunidades, segundo os conselhos da produtora audiovisual Fabia Fuzeti. “Tente sempre reservar quartos apenas femininos em hostels e pegar caronas com mulheres. Fazer sempre um seguro viagem, mesmo para países que não obrigam, também é importante. Leve uma cópia do voucher do seguro com você e deixe outra com alguém próximo para o caso de emergência, assim como uma cópia do seu itinerário para saberem onde você está”, aconselha.

No escurinho do cinema

Aproveite programas mais tranquilos também. Que tal um cinema? Para a roteirista e escritora Renata Corrêa, a melhor coisa de ir ao cinema sozinha é a autonomia na hora de aproveitar o programa. “Não preciso esperar alguém que tenha o mesmo gosto, que consiga ir nos mesmos horários. Gosto muito de ver trailers, então também não tenho que lidar com os atrasos de outras pessoas e posso entrar no início da sessão. Recomendo sempre comprar ingresso com antecedência pela internet para não correr o risco de chegar em uma sessão lotada e ter que voltar para casa. Outra dica é procurar cinemas em lugares que possuam cafés, livrarias, alguma vida ao redor.”

Saiba mais