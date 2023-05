2W tem resultado recorde com comercialização de energia e mudança de estratégia

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 12:10 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A 2W Ecobank, que atua no mercado de energia renovável e serviços financeiros, encerrou 2022 com recordes de lucro e desempenho operacional, na esteira de avanços na comercialização e geração de energia e após ter realizado um reposicionamento estratégico com a entrada em novos segmentos.







A empresa obteve no ano passado um lucro líquido de 43,5 milhões de reais, revertendo o resultado negativo de cerca de 100 milhões do ano anterior. Já o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou 109,7 milhões de reais, também contra uma cifra negativa de 92,8 milhões em 2021.

Os resultados vieram da consolidação de sua atuação no “varejo” do mercado livre de energia elétrica, que envolve atendimento a consumidores de pequeno porte, além de melhor desempenho no “trading” de energia, venda de energia a grandes consumidores e entrada em operação de projetos eólicos.

No caso do segmento de varejo, a 2W agregou à sua base 243 novas unidades consumidoras em 2022, um crescimento de 92% ante 2021, e superou a marca de 500 clientes. O preço médio desses contratos é de aproximadamente 240 reais por megawatt-hora (MWh) e prazo, de 6,8 anos.

Já no atacado do setor elétrico, a 2W ressaltou a assinatura de contratos com empresas maiores, como Banrisul, tendo vendido energia para mais de 60 contrapartes com prazo médio superior a quatro anos e preço médio de 205 reais por MWh.

Em geração de energia, a empresa iniciou as atividades de seu primeiro parque eólico, o Projeto Anemus, e começou as obras de implantação de seu segundo empreendimento eólico, o Kairós, previsto para entrar em operação este ano.

A empresa destacou ainda a reformulação de sua marca, de 2W Energia para 2W Ecobank, passando a abarcar a oferta de soluções de energia renovável, sustentabilidade e serviços financeiros.

(Por Letícia Fucuchima)







