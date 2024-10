2º voo da FAB com brasileiros resgatados do Líbano chega em SP

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/10/2024 - 10:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 08 OTT – O segundo voo da Força Aérea Brasileira (FAB) com mais de 200 pessoas repatriadas do Líbano pousou na manhã desta terça-feira (8) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A aeronave KC-30 havia decolado de Beirute, capital libanesa , com 227 brasileiros e três animais de estimação e fez uma parada em Lisboa, Portugal, para reabastecimento de combustível.

O grupo inclui 49 crianças, sete delas de colo.

O primeiro voo de repatriação havia pousado em Guarulhos no domingo (6), com 229 pessoas. Com isso, o número de resgatados na Operação Raízes do Cedro em meio à ofensiva israelense no Líbano chega a 456.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o governo tem a expectativa de repatriar cerca de 500 indivíduos por semana, em um pais onde a comunidade brasileira chega a 20 mil. Desse total, cerca de 3 mil manifestaram interesse em retornar ao Brasil. (ANSA).