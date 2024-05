27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo inicia venda de ingressos com cashback; saiba tudo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 12:27 Para compartilhar:

Começa nesta segunda-feira, 27, a venda antecipada de ingressos com cashback para visitar a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo (@bienaldolivrosp), que acontece de 6 a 15 de setembro, no Distrito Anhembi.

O preço do ingresso será R$35,00 (inteira) e R$17,50 (meia), sendo o cashback de R$ 15,00 e R$ 10,00, respectivamente. Essa ação é válida somente para quem adquirir ingressos antecipadamente.

Esta edição da Bienal do Livro de São Paulo contará com cerca de 350 autores nacionais e 33 internacionais e cerca de 1.500 horas de programação nos espaços culturais. São esperados 600 mil visitantes em 10 dias de evento.

Como usar o cashback?

Para utilizar o cashback o comprador deverá baixar o app Zigpay e fazer o cadastro com o mesmo CPF da compra do ingresso. O valor será creditado no APP Zigpay até o dia 6 de setembro, quando o evento começa. O limite de compras por CPF é de 10 ingressos, sendo que o cashback será creditado apenas no CPF do comprador.

“O cashback foi um diferencial e um sucesso na edição de 2022 da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, por isso está de volta. Ele permite que parte do valor retorne ao visitante, que deve usá-lo em compras de livros nos estandes dos expositores durante o evento”, explica Sevani Matos, presidente da CBL, que promove o evento literário.

Para a edição de 2024, já estão confirmados nomes como Jeff Kinney, da série “Diário de um Banana” e Junior Rostirola, do sucesso “Café com Deus Pai”, na Arena Cultural. E Raul Juste Lores, de “São Paulo nas alturas”, e Ernesto Rodrigues, de “Ayrton: o herói revelado”, no Salão de Ideias.

Na programação do Espaço Educação já há a confirmação de Dora Kaufman, professora e autora de vários livros como “A inteligência artificial irá suplantar a inteligência humana?” e, Desmistificando a Inteligência Artificial” e de Celso Vasconcelos, doutor em Educação, consultor de secretarias de educação, responsável pelo Libertad – Centro de Pesquisa, Formação e Assessoria Pedagógica e autor de diversos livros.

Serviço

27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Data: 6 a 15 de Setembro de 2024

Horários: 06 de setembro e de 09 a 13 de setembro, das 9h às 22h. Dias 07, 08 e 14 de setembro, das 10h às 22h. Dia 15 de setembro, das 10h às 21h.

Local: Distrito Anhembi, Rua Olavo Fontoura, 1209 – Santana, São Paulo

Os ingressos estão disponíveis para a venda no site oficial do evento: www.bienaldolivrosp.com.br