26% da Geração Z o telefone após 15 minutos dirigindo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/09/2023 - 4:37 Compartilhe

Mais de um quarto das pessoas membros da Geração Z que vivem no Reino Unido sentem necessidade de verificar seus celulares depois de menos de 15 minutos dirigindo, de acordo com uma nova pesquisa conduzida por Carmats.co.uk.

Mas parece que os Zoomers – definidos como a geração nascida entre os anos de 1997 e 2012 – não foram os únicos que admitiram sentir vontade de pegar seus telefones enquanto estavam ao volante.

+ Justiça manda Uber contratar todos os motoristas pela CLT

A pesquisa, que entrevistou 1.366 motoristas do Reino Unido com 17 anos ou mais, também descobriu que um terço dos britânicos de todas as idades pensavam em verificar seus telefones enquanto dirigiam.

E uma em cada 12 pessoas (8%) até admitiu ter enviado mensagens de texto ao telefone enquanto dirigia, enquanto quatro em cada 10 (40%) confessaram ter usado o celular enquanto viajavam.

A pesquisa também analisou o envio de mensagens de texto enquanto dirige como uma prática que as pessoas consideram irritante.

Quase metade dos entrevistados – 47% – descreveu outra pessoa usando o telefone enquanto dirige como “irritante”, com a prática ocupando o 4º lugar na lista dos 20 hábitos de direção mais irritantes. O classificado em primeiro lugar foi “não indicar” ou sinalizar uma mudança de direção ou movimento.

Esses novos dados chegam poucos meses depois de outro estudo descobrir que a Geração Z dirigia menos do que as outras gerações.

De acordo com dados da Administração Rodoviária Federal analisados ​​​​pelo Green Car Congress, o número de jovens de 18 anos que tinham carteira de motorista em 2018 caiu quase 20% em relação a 1983 (de 80% para 61%).

Mas, curiosamente, a sondagem também reuniu dados sobre outros tópicos relacionados com veículos motorizados, incluindo como a condução afeta a vida amorosa das pessoas.

Quase um terço das pessoas que vivem no Reino Unido descobriu que possuir um carro ajudou a melhorar a sua vida amorosa, enquanto um em cada cinco membros da Geração Z disse que na verdade isso atrapalhou.

Cerca de 35% dos homens britânicos admitiram que ter um carro era “benéfico para as suas atividades românticas” e 67% revelaram que ter um carro desportivo também ajudou a sua causa.

E, claro, um em cada cinco admitiu ter feito sexo no carro – onde ter um carro esporte se traduziu em uma vida amorosa bem-sucedida, de acordo com alguns entrevistados.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias