25 parlamentares arrecadam R$ 125 mil para custear ato de Bolsonaro no Rio; veja nomes

Pelo menos 25 deputados e senadores conseguiram juntar R$ 125 mil numa vaquinha para ajudar a custear a manifestação a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro no domingo, 21. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) foi o responsável pela arrecadação do valor e ele foi o primeiro parlamentar a doar o valor de R$ 5 mil.

Diferente do ato em São Paulo em fevereiro, financiado por Silas Malafaia, os parlamentares são quem agora ajudam a concretizar o evento.

“Eu fui o primeiro para dar exemplo”, comenta Sóstenes. Além dele, outros 15 colegas deputados e nove senadores desembolsaram R$ 5 mil.

Um deles é o deputado Pastor Marco Feliciano (PL-SP) “Contribui porque acredito em manifestações pacíficas e que não é justo apenas uma pessoa arcar com os gastos”, afirma.

A reportagem mapeou 14 desses congressistas que participaram da vaquinha. O nome dos senadores foi confirmado por Sóstenes, que diz ter feito um compromisso de não identificar todos os deputados, já que alguns deles pediram sigilo. O pastor Silas Malafaia, que também estará presente, confirmou outros dois nomes.

Até a tarde desta sexta-feira, 19, mais de 70 deputados confirmaram que irão para o ato de Bolsonaro, nove senadores e quatro governadores ou vice-governadores.

“Acredito que será grande”, diz José Medeiros (PL-MT). “No domingo mais uma vez patriotas estarão juntos numa manifestação pacífica em prol da democracia, com Deus pela pátria, pela família e pela liberdade, chamando a atenção do mundo, num mar de verde e amarelo”, completa Feliciano.

Como mostrou o Estadão, três dos quatro filhos políticos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL-RJ) estarão presentes. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) também irá.

A expectativa é que o evento sirva de palanque para o governador do Rio, Cláudio Castro (PL) e para o pré-candidato da capital fluminense, Alexandre Ramagem (PL-RJ). A manifestação começará a partir das 10h, quando bolsonaristas farão a concentração no cruzamento da Avenida Atlântica com a Rua Bolívar, na praia de Copacabana.

A reportagem procurou os 14 parlamentares identificados como doadores, sendo que 11 não responderam.

Veja deputados e senadores que participam da vaquinha de R$ 125 mil:

1. Bia Kicis (PL-DF)

2. Carlos Portinho (PL-RJ)

3. Dr. Hiran (PP-RR)

4. Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

5. Izalci Lucas (PL-DF)

6. Jorge Seif (PL-SC)

7. José Medeiros (PL-MT)

8. Magno Malta (PL-ES)

9. Marcos Rogério (PL-RO)

10. Nikolas Ferreira (PL-MG)

11. Pr. Marco Feliciano (PL-SP)

12. Rogério Marinho (PL-RN)

13. Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

14. Wilder Morais (PL-GO)