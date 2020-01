241 novos surtos de peste suína foram notificados entre 20/12 e 3 de janeiro

São Paulo, 7 – A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês) informou que 241 novos surtos da peste suína africana (ASF, na sigla em inglês) foram notificados no mundo entre os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro. Com isso, o número total de surtos subiu para 12.219, sendo 8.273 somente no Vietnã.

Dos novos surtos, 239 foram notificados pela Europa. Os dados foram publicados em levantamento quinzenal divulgado nesta terça-feira, 7.

De acordo com a OIE, surtos novos ou em andamento foram registrados em 23 países. Na Europa, Bulgária, Hungria, Letônia, Moldávia, Polônia, Romênia, Rússia, Eslováquia e Ucrânia informaram sobre a incidência da doença. Na Ásia, China, Indonésia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Laos, Mianmar, Filipinas, Rússia, Timor Leste e Vietnã. A Rússia é citada na Ásia e/ou na Europa, dependendo do local do foco. Já na África, casos foram detectados na Costa do Marfim, Quênia, África do Sul e Zimbábue.

No período de cobertura do levantamento, foram notificadas perdas de 3.118 animais. A maior parte desse número foi observada na Europa, com 2.683 animais. Na Ásia, foram registradas 435 perdas. Segundo a OIE, até o último levantamento 31.224 animais foram eliminados.