Mulher: 22 dicas de como se masturbar (e amar cada segundo)

Está procurando dicas de como se masturbar? Se você está estressada, excitada e/ou entediada, o que uma garota deve fazer? Se masturbar, é claro! Para iniciantes, a prática não é apenas boa. “A masturbação libera estresse e ansiedade”, diz Leah Millheiser, MD, professora assistente clínica e diretora de medicina sexual feminina no Stanford University Medical Center.

Veja também

+ Esfoliação capilar: como e quando fazer?

+ Primeira vez: 7 situações sexuais que vão além da perda da virgindade

+ 6 razões pelas quais você está fazendo cocô verde

“Sabemos que você obtém relaxamento total do corpo após um orgasmo, o que é ótimo para quem está tenso”, acrescenta ela. “A masturbação também aumenta o fluxo sanguíneo para os órgãos genitais, o que é importante porque ele mantém a vagina saudável”. Em outras palavras, a masturbação traz muitos benefícios e você provavelmente deve adicioná-la à sua rotina.

Além disso, outro benefício da masturbação é que a performance solo é muito boa para a sua vida sexual de diversas maneiras. Por um lado, pode ajudar você a ficar mais confortável na cama. “As pessoas que não se masturbam têm maior probabilidade de ter dificuldade em atingir o orgasmo com um parceiro”, explica Millheiser.

E se você trouxer seu parceiro para a ação, você pode se sentir mais próximo deles – os orgasmos liberam ocitocina, um hormônio poderoso que faz você querer se relacionar com a pessoa ao seu lado, acrescenta ela.

Agora, tendo dito todos esses benefícios da masturbação, o único problema é não saber como começar a garantir que acabe da melhor forma. É claro que não há maneira certa ou errada de se masturbar (para cada vagina a uma!). Mas esses truques e dicas para se masturbar, aprovados por especialistas, não apenas ensinarão a melhor forma de você conseguir prazer, como também levarão o orgasmo para o próximo nível. Vamos lá:

Se olhe no espelho

Primeiro você precisa conhecer seu corpo. “É essencial que as mulheres sejam capazes de identificar sua anatomia”, diz Janet Brito, PhD, psicóloga licenciada e terapeuta sexual certificada em Honolulu. Eu sei que você provavelmente está pensando que isso é uma besteira mas para muitas mulheres isso faz a diferença.

Brito recomenda começar sua investigação à moda antiga: com um espelho de mão. Essa é a melhor maneira de ver como sua vulva realmente é e, ainda mais importante, identificar seu clitóris (também conhecido como seu melhor amigo). Para muitas mulheres, o clitóris – lar de cerca de 15.000 terminações nervosas (!) – é onde a mágica da masturbação acontece.

Ou seja, depois de encontrá-lo (é mais fácil falar do que fazer – basta perguntar ao seu ex). Do lado de fora, tudo o que você poderá ver é a parte externa do clitóris – um retalho de pele que se retrai durante a excitação sexual – e a glande do clitóris, um pequeno nó em forma de botão.

Mas isso é apenas a ponta do iceberg orgástico.

Como se masturbar: diga “oi” para todas as suas partes.

Depois de terminar sua mini aula de sexo, Brito o incentiva a “tocar gentilmente e, com curiosidade, rotular as partes que parecerem mais sensíveis, estimulantes, delicadas e desconfortáveis”. Não deixe de explorar todas essas partes do seu corpo para descobrir o que é bom e o que é apenas um “mais ou menos”.

Defina o humor

Você acende velas, estreia sua boa lingerie e coloca sua playlist favorita de sexo quando está prestes a entrar em contato com outra pessoa; então, por que não fazer o mesmo esforço na hora de se masturbar? Essa é uma das dicas para se masturbar: você deveria, diz Brito. “Comece criando um espaço relaxante e confortável em sua casa, cheio de privacidade e livre de interrupções”, ela sugere. Afinal, é meio difícil se sentir sexy se o seu quarto estiver coberto de roupas sujas e bagunça!

Concentre-se na tarefa em questão

Masturbação é o “tempo para mim”. Então, faça o seu melhor para fingir que o mundo exterior não existe (adeus, telefone) e sintonize o que está acontecendo dentro do seu corpo. “Uma mulher que pode praticar a atenção plena tem muito mais chances de atingir o orgasmo mais cedo”, diz Millheiser. “Enquanto se masturba, se você achar que sua mente está vagando, reconheça isso e traga-a de volta para o foco.”

Mas “você não precisa se esquecer do orgasmo”, diz Nan Wise, PhD, psicoterapeuta licenciada e terapeuta sexual certificada, cujo estudo Atividade Cerebral Exclusiva ao Orgasmo em Mulheres, observa que o cérebro é estimulado pelo orgasmo. Em vez disso, ela sugere “prestar atenção às sensações” – não muito diferente de como você presta atenção à respiração quando medita.

Isso porque usar sua mente para se concentrar no prazer pode melhorar seriamente o seu orgasmo. (E esse é o ponto principal.)

Tranque a porta

Este pode parecer óbvio, mas muitas pessoas ignoram. Trancar a porta, mesmo que você esteja sozinho em casa, pode ajudá-lo a se concentrar no tempo de jogo, limpando seu cérebro de qualquer preocupação de alguém entrar de repente.

Como se masturbar: toque na sua deusa interior

Todo mundo tem problemas de autoestima quando se trata de seus corpos. Deixe isso pra lá, especialmente quando você estiver se masturbando! Concentre-se na sensualidade de suas curvas e em como seu corpo é capaz de sentir prazer, em vez de se concentrar em partes com as quais você não está totalmente satisfeito.

Use sua imaginação

“Toda mulher tem uma fantasia diferente”, diz Millheiser. “Não precisa ser sobre você e seu parceiro também.” Também não precisa ser sobre chicotes e correntes ou qualquer coisa que você possa ter lido em romances eróticos ou visto em filmes pornôs, a menos que você goste. “Este é o momento de descobrir o que te excita – e não se julgar”, explica Brito. Então deixe sua imaginação correr solta e veja aonde isso te leva.

Algumas mulheres até fantasiam estar com outra mulher, diz Millheiser. Isso é totalmente normal – e não é surpreendente, considerando que muitas mulheres heterossexuais gostam de ver pornô lésbico.

Falando nisso, se você é lésbica e se masturba pensando em um homem, isso também é normal. “Não importa qual seja a sua fantasia, você não precisa questionar sua sexualidade”, diz Millheiser.

Como se masturbar: experimente artifícios visuais

Se a sua imaginação não está dando certo (não se preocupe), não há razão para não ir além: pornô, um filme sexy… às vezes, a melhor maneira de superar as distrações é dar a si mesmo uma cena direta para assistir. Homens fazem isso… você também pode!

Lubrifique-se

Lubrificante é ótimo para sexo, então sim, também é útil para masturbação. Isso é especialmente verdadeiro se você estiver tomando pílulas anticoncepcionais, que podem causar secura vaginal, diz Millheiser. Ficar molhado é uma parte muito importante da masturbação porque “torna a estimulação dos órgãos genitais muito mais confortável”.

Não acredita em mim? Um estudo descobriu que 50% das pessoas disseram que o lubrificante tornava mais fácil o orgasmo. Se a secura é realmente um problema para você e você não está usando um brinquedo sexual de silicone, tente lubrificantes à base de silicone, que duram mais e reduzem o atrito, diz Millheiser. Mas se você está apenas procurando um pouco de umidade extra para se divertir siga uma fórmula à base de água.

Comece com os dedos

“Começar com os dedos é a melhor maneira de praticar a masturbação”, diz Millheiser. “Especialmente se você estiver nos estágios iniciais, você quer conhecer as áreas do seu corpo que o fazem vibrar”. Além disso, você também simulará a sensação dos dedos de um parceiro ao redor da vagina, o que pode ajudá-lo a adotar a mentalidade correta. A partir daí, você pode criar a sensação de outras maneiras.

Como se masturbar: brinque com posições

Você muda de posição no sexo, então por que não quando se masturba também? “Não existe uma posição que funcione para todos. Você precisa experimentar e encontrar o que é certo para você”, diz Millheiser.

Algumas pessoas gostam de esfregar o clitóris contra a cama, enquanto outras gostam de deitar de costas. Alguns gostam de manter os joelhos dobrados; outros gostam de esticar as pernas retas, e outros ainda gostam de levantar as pernas em forma de V. Não importa qual é o seu gosto pessoal – mas você não saberá até tentar.

Mude sua técnica de masturbação

Só porque você está sozinho, não significa que a masturbação deva ser entediante. Para evitar cair nessa armadilha, seja legal em tentar algo novo. Sempre de costas? Vire. Sempre use suas mãos? Tente um brinquedo. Sempre na cama? Tente em uma cadeira. As opções são infinitas.

Como se masturbar: leve sua sessão solo para o chuveiro

O chuveirinho pode se tornar seu novo melhor amigo. Segundo Millheiser, muitas mulheres atingem o orgasmo apontando o fluxo de água para o clitóris. “Pense no que está fazendo”, explica ela. “É como um vibrador rápido e fácil – aquela sensação pulsante na área mais sensível do corpo humano”. (Sem mencionar que é agradável e quente.)

Experimente a penetração

“Enquanto algumas mulheres preferem a estimulação suave do clitóris, outras preferem a penetração, ou uma combinação dos dois”, diz Brito. Se você acabou de começar a tentar se masturbar, tente também a masturbação penetrante – usando os dedos, um vibrador ou um vibrador de forma fálica – para ver se você gosta.

Como se masturbar: tente usar brinquedos

Hoje em dia, a maioria dos vibradores é feita especificamente para oferecer a estimulação do clitóris que você deseja. De vibradores de bala a varinhas mágicas (que, sim, estão à altura do nome), há várias opções para você tentar.

Mova seu corpo

Por mais tentador que seja fazer com que seu brinquedo faça todo o trabalho pesado, especialmente quando você está cansado e se masturbando para sair ou antes de dormir, tente colocar seu corpo nele. Balance os quadris ao ritmo da vibração ou mova a pélvis em um movimento circular. Isso ajudará você a permanecer presente e maximizar todas as sensações que estiver sentindo.

Provoque-se

Chegar ao orgasmo durante a masturbação não significa que você sempre precisa acelerar Existe uma técnica conhecida como “afiação”, que basicamente envolve a masturbação para aumentar a tensão sexual em suas zonas erógenas e depois recuar um pouco antes de você chegar ao clímax. Wise diz que essa é uma maneira sólida de atrair o prazer antes do grande final.

Adicione masturbação ao menu com mais frequência

Um estudo descobriu que as mulheres se envolvem com a prática individual pelo menos uma vez por semana – mas você merece uma segunda (ou até mais). Porque, quanto mais você se masturba, mais você quer se masturbar.

Benefício da masturbação bônus: descobriu-se que a masturbação te deixa de bom humor e ajuda a dormir melhor também. E ao contrário de uma massagem corporal relaxante, isso tudo acontece de graça.

Como se masturbar: combine vários tipos de estimulação

“O todo é maior que a soma de nossas partes sexuais”, diz Wise. Tradução: combinar estímulo de várias zonas erógenas (por exemplo, clitóris, vagina, colo do útero, mamilo, parte interna das coxas e ânus) pode resultar em um prazer agudo “Permita-se deitar e deixar suas mãos vagarem”, aconselha Brito.

Você nem precisa ir direto a vulva. Você pode ter orgasmos tocando seus mamilos e estimulando seu ânus, ou talvez através de uma mão em seu peito e outra dentro de você.

Leve o tempo que precisar

Ao contrário do sexo com pênis e vagina, que pode começar a ficar desconfortável depois de um tempo, tocar em si mesmo pode ser facilmente uma prática para o dia todo. Permita-se levar o tempo que for necessário para mover os dedos, trocar de posição e todas as outras coisas porque isso tudo é sobre você. Não se apresse.

Aproveite o passeio

Wise diz que a parte mais importante da masturbação é simplesmente “saborear a sensação” e não começar já com a intenção do orgasmo. “Estar na experiência é fundamental”, diz ela.

Como no sexo e nos relacionamentos, é melhor não se masturbar com nenhuma expectativa – até mesmo atingir o orgasmo – porque isso pode fazer você se sentir ansioso, diz Brito.

Ainda assim, se você estiver enlouquecendo porque nada está “acontecendo”, especialmente durante sua primeira tentativa, isso é totalmente normal. Lembre-se de que você não precisa impressionar ninguém. Seu único trabalho é “se concentrar em descobrir o que lhe parece mais agradável”, diz ela. Leve o seu tempo, e apenas sinta-se. Literalmente.