21ª Semana da Língua Italiana no Mundo homenageará Dante

ROMA, 15 OUT (ANSA) – Celebrar Dante Alighieri para celebrar a língua e a cultura italiana em todas as suas formas. Esse é o fio condutor escolhido para a 21ª Semana da Língua Italiana no Mundo, que será realizada entre 18 e 24 de outubro em vários países.

A homenagem ao sumo poeta é uma forma também de concluir os eventos que celebraram os 700 anos da morte de Dante, promovidos pela rede diplomática-consular nos cinco continentes.

A exploração da linguagem e do imaginário de Dante, através de múltiplas perspectivas e projetos multidisciplinares, estarão também disponíveis nas redes sociais e nos sites das instituições envolvidas.

“Celebrar Dante, pai do nosso idioma, significa celebrar a italianidade em todas as suas formas”, afirmou a vice-ministra das Relações Exteriores, Marina Sereni, que apresentou nesta semana o evento na Farnesina sobre o papel da língua como “o pivô em torno do qual gira o soft power italiano”.

No Brasil, um dos eventos que fazem parte da Semana é a exposição “Dante 700 anos: os olhos de Beatriz”, que será inaugurada na próxima semana no Salão Negro do Congresso Nacional, em Brasília.

Criada em 2001, em parceria com a mais prestigiosa instituição linguística do país, a Accademia della Crusca, a Semana da Língua Italiana no Mundo é realizada em todos os meses de outubro desde então pela rede diplomática-consular e pelos Institutos Italianos de Cultura com o apoio dos ministérios dos Bens Culturais e das Relações Exteriores, com parceiros institucionais na promoção linguística e com o apoio da Presidência da República. (ANSA).

