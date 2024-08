21 torcedores do Nacional são detidos após confronto com PM no MorumBis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2024 - 22:55 Para compartilhar:

O jogo da Libertadores entre São Paulo e Nacional foi paralisado na noite desta quinta-feira, após torcedores do time uruguaio arremessarem cadeiras do MorumBis em direção à Polícia Militar. Segundo o delegado titular da Delegacia de Repressão aos Delitos Esporte (Drade), Cesar Saad, 21 pessoas foram detidas.

Todos são uruguaios. Com eles, foram apreendidos um boné e uma camiseta de uma torcida organizada do Palmeiras. Os torcedores do Nacional foram recebidos na sede da Mancha Alviverde mais cedo, nesta quinta-feira.

A briga na arquibancada aconteceu após o segundo gol do São Paulo, marcado pelo atacante Jonathan Calleri no início da segunda etapa. A equipe tricolor venceu por 2 a 0 e vai enfrentar o Botafogo, que eliminou o Palmeiras, nas quartas de final.

Enquanto os jogadores do São Paulo comemoravam o gol, torcedores do Nacional se revoltaram no MorumBis, arrancando as cadeiras do setor visitante e jogando objetos contra policiais militares, que agiram para conter as ações dos torcedores uruguaios.

A confusão foi notada pela arbitragem, que paralisou a partida. Em campo, os jogadores do São Paulo e do Nacional tentavam acalmar os envolvidos e pediam pelo retorno do jogo. A confusão só foi dispersada após sete minutos de pausa.