21% da área de soja está semeada na safra 2019/20, diz AgRural

São Paulo, 21 – O plantio de soja no Brasil alcançou 21% da área projetada na safra 2019/20 até a última quinta-feira, dia 17, estimou a AgRural, avanço de 10 pontos porcentuais em comparação com uma semana antes. O plantio está em linha com a média dos cinco anos anteriores. Há um ano, a semeadura estava em 34% da área.

Novamente, de acordo com a consultoria, Mato Grosso impulsionou o bom ritmo da semana. Até a última quinta-feira, o Estado “já havia semeado quase metade da sua área de soja”, informa a AgRural, ainda que chuvas estejam irregulares em alguns pontos do Estado.

Já o Paraná alcançou 33% de área semeada até quinta-feira, índice mais baixo para esta época do ano desde 2011/12. O atraso na safra paranaense pode prejudicar a segunda safra de milho do Estado no ano que vem.

De acordo com a AgRural, parte dos produtores do oeste paranaense precisará replantar, e também fala-se em replantio em áreas de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.