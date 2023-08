20ª temporada de Grey’s Anatomy adiada indefinidamente

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 11:15 Compartilhe

A 20ª temporada de Grey’s Anatomy foi adiada indefinidamente devido às greves de Hollywood.

O drama médico tradicionalmente retorna para novas temporadas em setembro, embora a rede ABC já tenha confirmado suas datas de estreia para a temporada, Grey’s está fora dessa lista.

Isso ocorre em meio às greves do Writers Guild of America (WGA) e do sindicato de atores SAG-AFTRA, que afetaram um grande número de projetos da TV e cinema.

Questões centrais incluíram pagamentos residuais de streaming e a ascensão da inteligência artificial (IA).

Em maio, Grey’s Anatomy confirmou o retorno de vários membros do elenco para a 20ª temporada, incluindo James Pickens Jr (Richard Webber), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), Camilla Luddington (Jo Wilson) e Caterina Scorsone (Amelia Shepherd). Harry Shum Jr (Benson Kwan, também conhecido como Blue), Adelaide Kane (Jules Millin), Alexis Floyd (Simone Griffiths), Niko Terho (Lucas Adams) e Midori Francis (Mika Yasuda) também devem aparecer.

A última temporada da série teve uma série de saídas significativas, como a estrela Ellen Pompeo, que ficou famosa por interpretar Meredith Grey desde o piloto, Kelly McCreary como a Dra. Maggie Pierce e a showrunner Krista Vernoff.

