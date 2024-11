‘2024 foi o pior ano da minha vida’, afirma príncipe William

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/11/2024 - 14:01 Para compartilhar:

LONDRES, 8 NOV (ANSA) – O príncipe de Gales, William, revelou que 2024 “foi o ano mais difícil” de sua vida.

A declaração foi dada à imprensa britânica nesta sexta-feira (8), ao fim de uma viagem à África do Sul, e se refere aos dois diagnósticos de câncer que atingiram a família real no início do ano: sua esposa, Kate Middleton, e seu pai, o rei Charles III.

O herdeiro do trono destacou que enfrentar a doença de forma dupla foi “terrível”, como também não foi fácil “manter tudo nos trilhos” em um período dominado por preocupações.

A situação melhorou quando Charles III voltou às suas atividades após concluir o tratamento em algumas semanas. Já a princesa encerrou a quimioterapia no início de setembro.

“Estou muito orgulhoso da minha esposa e do meu pai, pela forma como eles lidaram com a situação”, afirmou William.

Neste fim de semana, Kate deve cumprir agenda oficial da realeza pela primeira vez após o fim do tratamento. No sábado (9), a princesa participará de uma cerimônia com a monarquia no Royal Albert Hall, em Londres, e no domingo (10), estará em um evento no Cenotáfio, em Whitehall, também na capital britânica.

Ambos homenageiam britânicos mortos em guerras.

No entanto, o primeiro compromisso público de Kate depois da quimioterapia aconteceu em outubro, quando ela e o marido visitaram um centro comunitário em Southport, na Inglaterra.

(ANSA).