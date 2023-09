2023 será ano de financiamento imobiliário recorde no FGTS, diz vice-presidente da Caixa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2023 - 13:59 Compartilhe

A vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Inês Magalhães, estimou que o crédito imobiliário com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai bater recorde no banco este ano, atingindo cerca de R$ 96 bilhões. De janeiro a agosto, já foram concedidos R$ 64 bilhões em empréstimos, montante 53% maior que nos mesmos meses do ano passado, conforme anunciou mais cedo a presidente do banco estatal, Rita Serrano.

As duas representantes da Caixa participaram nesta terça-feira, 26, do Fórum Brasileiro de Incorporadoras (Incorpora 2023), evento que reúne empresários da construção e autoridades públicas, organizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

Magalhães contou que depois que as novas regras do Minha Casa Minha Vida passaram a vigorar na metade do ano, houve um aumento de aproximadamente 70% na busca por simulações e financiamento no site do banco.

Neste ano, o governo aumentou os subsídios para o programa de R$ 47,5 mil para até R$ 55 mil, cortou os juros nas regiões Norte e Nordeste a ampliou o teto de preços.

