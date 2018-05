Nadal passeia e avança em Roland Garros; Sharapova e Halep vencem

Líder do ranking mundial de tênis, o espanhol Rafael Nadal se classificou com autoridade para a terceira fase de Roland Garros, nesta quinta-feira, depois de superar o argentino Guido Pella (78º) por 6-3, 6-1 e 6-1.

O próximo adversário do decacampeão do saibro parisiense vai ser o francês Richard Gasquet. Nadal ampliou para 32 o número de sets consecutivos vencidos no seu Grand Slam favorito, após duas horas e três minutos de jogo.

A última vez que o espanhol cedeu um set neste torneio foi nas quartas de final de 2015, contra o sérvio Novak Djokovic.

Nadal está com o caminho aberto para se aproximar do 11º título em Paris, ainda mais depois do canadense Denis Shapovalov ser eliminado pelo alemão Maximilian Marterer por 5-7, 7-6 (7/4), 7-5 e 6-4 em duelo da nova geração.

O tenista de 19 anos era um dos mais cotados para criar dificuldades ao espanhol num possível duelo de oitavas de final, prognóstico que não irá se realizar.

Já Dominic Thiem, único que venceu Nadal na temporada de saibro neste ano, superou o grego Stefanos Tsitsipas por 6-2, 2-6, 6-4 e 6-4 e vai enfrentar o italiano Matteo Berrettini na terceira fase.

– Sharapova x Pliskova –

No quadro feminino, a líder romena Simona Halep mostrou mais consistência na segunda fase da competição, eliminando a americana Taylor Townsend (72º) por 6-3 e 6-1.

Na terceira fase, Halep vai enfrentar a alemã Andrea Petkovic, que perdeu seis dos sete duelos para a atual primeira colocada do ranking WTA.

A próxima fase também guarda o duelo entre a russa Maria Sharapova e a tcheca Karolina Pliskova. Sharapova suou para derrotar a croata Donna Vekic em quase duas horas de jogo, parciais 7-5 e 6-4, ganhando a vaga para enfrentar Pliskova, que pouco antes vencera a compatriota Lucie Safarova por 3-6, 6-4 e 6-1.

— Resultados de quinta-feira no torneio de Roland Garros:

– Simples masculino – segunda fase:

Rafael Nadal (ESP/N.1) x Guido Pella (ARG) 6-2, 6-1, 6-1

Richard Gasquet (FRA/N.27) x Malek Jaziri (TUN) 6-2, 3-6, 6-3, 6-0

Maximilian Marterer (ALE) x Denis Shapovalov (CAN/N.24) 5-7, 7-6 (7/4), 7-5, 6-4

Jurgen Zopp (EST) x Ruben Bemelmans (BEL) 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4

Borna Coric (CRO) x Thomas Fabbiano (ITA) 4-6, 6-2, 6-1, 6-1

Mischa Zverev (ALE) x Sergiy Stakhovsky (UCR) 6-3, 6-7 (0/7), 7-6 (7/2), 6-1

Kevin Anderson (RSA/N.6) x Pablo Cuevas (URU) 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), 6-4

Marin Cilic (CRO/N.3) x Hubert Hurkacz (POL) 6-2, 6-2, 6-7 (3/7), 7-5

Steve Johnson (EUA) x Jan-Lennard Struff (ALE) 4-6, 7-6 (7/5), 6-2, 6-2

Fabio Fognini (ITA/N.18) x Elias Ymer (SUE) 6-4, 6-1, 6-2

Kyle Edmund (GBR/N.16) x Márton Fucsovics (HUN) 6-0, 1-6, 6-2, 6-3

Albert Ramos (ESP/N.31) x Casper Ruud (NOR) 6-4, 6-2, 6-4

Dominic Thiem (AUT/N.7) x Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-2, 2-6, 6-4, 6-4

Lucas Pouille (FRA/N.15) x Cameron Norrie (GBR) 6-2, 6-4, 5-7, 7-6 (7/3)

– Simples feminino – segunda fase:

Simona Halep (ROU/N.1) x Taylor Townsend (EUA) 6-3, 6-1

Andrea Petkovic (ALE) x Bethanie Mattek-Sands (EUA) 6-0, 7-6 (7/5)

Daria Gavrilova (AUS/N.24) x Bernarda Pera (EUA) 5-7, 7-5, 6-3

Elise Mertens (BEL/N.16) x Heather Watson (GBR) 6-3, 6-4

Angelique Kerber (ALE/N.12) x Ana Bogdan (ROU) 6-2, 6-3

Kiki Bertens (NED/N.18) x Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-4, 6-2

Garbiñe Muguruza (ESP/N.3) x Fiona Ferro (FRA) 6-4, 6-3

Samantha Stosur (AUS) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.30) 6-2, 7-6 (7/1)

Magdaléna Rybáriková (SVK/N.19) x Belinda Bencic (SUI) 6-2, 6-4

Lesya Tsurenko (UCR) x Coco Vandeweghe (EUA/N.15) 3-6, 6-4, 6-0

Maria Sharapova (RUS/N.28) x Donna Vekic (CRO) 7-5, 6-4

Karolína Plísková (CZE/N.6) x Lucie Safarova (CZE) 3-6, 6-4, 6-1

