Real Madrid contrata Rodrigo, jovem promessa brasileira

O Real Madrid contratou o atacante brasileiro Rodrigo Rodrigues, de 18 anos, segundo anúncio dos representantes do atleta do Novorizontino nesta quarta-feira.

Rodrigo é esperado para se incorporar ao Real Madrid Castilla, time “B” dos merengues, na próxima temporada. O brasileiro assinou contrato de seis anos com o clube espanhol.

“É um sonho realizado vestir a camisa do maior clube do mundo”, indicou Rodrigo no Instagram. “Estou certo que me encontro no melhor lugar para crescer como jogador. Espero trazer muita alegria aos torcedores e conquistar títulos”, acrescentou.

Rodrigo estreou com o Novorizontino aos 16 anos. Na temporada passada, jogou emprestado ao Palmeiras.

Edu Schimidt, um de seus agentes, o descreveu como “um dos jogadores mais talentosos de sua geração no futebol mundial”.

