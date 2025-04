200 bombeiros mobilizados para controlar incêndio no norte de Paris

Um “incêndio importante” irrompeu na tarde desta segunda-feira (7) no norte de Paris, em um centro de triagem de resíduos, anunciaram os bombeiros na rede social X.

As imagens filmadas pela AFPTV mostram o centro de triagem de lixo Syctom devastado pelas chamas.

Os bombeiros confirmaram à AFP que há um incêndio no 17º arrondissemen (distrito), no norte de Paris.

Cerca de 60 veículos de bombeiros e 200 agentes estão mobilizados para extinguir o incêndio, acrescentaram.

O prefeito do distrito, Geoffroy Boulard, declarou ao canal BFMTV que “o edifício está completamente devastado e destruído”, e destacou que todas as pessoas que trabalhavam no local conseguiram ser evacuadas.

Jornalistas da AFP constataram uma espessa coluna de fumaça sobre os telhados na parte norte da capital.

