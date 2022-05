20 motivos que fazem os virginianos serem odiados e adorados ao mesmo tempo

Pessoas cujos aniversários se enquadram no signo do zodíaco de Virgem são criaturas complicadas com traços e características de personalidade complexos. Os signos de terra são conhecidos por sua natureza generosa e desejo insaciável de amar e ser amado.

Nascidos entre as datas de 23 de agosto e 22 de setembro, os virginianos são conhecidos por seus traços de educação e comportamento obediente às regras.







O que é um Virginiano?

Virginiano, o sexto signo na astrologia, são freqüentemente considerados em relação ao seu símbolo – a Virgem – e são vistos como o mais puro de todos os signos do zodíaco.

Essa visão que o resto do mundo tem da personalidade de Virgem às vezes aumenta a pressão sobre como eles acham que devem se ver. Os virginianos têm padrões elevados para si próprios e seu objetivo é ser perfeito em tudo o que fazem, e eles ficam frustrados ao ver que isso não é possível.

Eles apoiam as pessoas em suas vidas e muitas vezes são os primeiros a conceder o benefício da dúvida, mesmo para pessoas que não conhecem bem. Os virginianos têm muitos traços de personalidade positivos, mas às vezes sua tendência a levar as coisas longe demais pode fazer com que essas características se tornem negativas.

Algumas tendências negativas de Virgem incluem a necessidade de analisar excessivamente as situações e manter um olhar extremamente crítico sobre si mesmo, junto com todas as outras pessoas em sua vida. Seu olhar crítico é a razão por trás de sua frustração fácil e, às vezes, de temperamento explosivo.

Os virginianos são únicos em sua essência e nunca farão nada pela metade. Sua modéstia e humildade são o que atrai as pessoas a eles, finalmente revelando a beleza que é Virgem.

10 traços positivos de personalidade de Virgem

Os traços mais invejáveis ​​de Virgem revelam que este signo do zodíaco é definitivamente aquele que você deseja em seu círculo. Fundamentados no elemento terra, os virginianos são conhecidos por sua abordagem prática da vida, que se manifesta nesses traços de personalidade.

1. Lógico

Um virginiano passará por todos os elementos possíveis de pensamento antes de tomar uma decisão. Eles não gostam de bagunça, por isso olham para todos os lados antes de dar uma solução para um problema.

2. Trabalhador

Um virginiano sabe que as coisas boas acontecem àqueles que as conquistam, e é por isso que eles trabalharão muito para conseguir tudo o que desejam. Freqüentemente, passam noites sem dormir para fazer todo o seu trabalho em tempo hábil. Seu trabalho árduo não passa despercebido, e muitos admiram a dedicação que um virginiano possui.

3. Artístico

A criatividade de um virginiano está sempre fluindo. Eles usam a arte como uma fuga para seus problemas. Eles gostam de se expressar através da música, dança, atuação e até desenho. Se você nunca tiver certeza de como um virginiano se sente, basta olhar para sua obra de arte.

4. Observador

Um virginiano tem uma memória incrível. Eles podem lembrar e trazer à tona coisas que aconteceram desde a infância e que a maioria das pessoas não se lembraria. Estão constantemente trazendo à tona velhas lembranças que os faziam sentir-se bem, fazendo os outros sorrirem.



5. Fiel

Se você tem um lugar na vida de um virginiano romanticamente, eles vão te mostrar que eles são um dos signos mais fiéis que existem. Eles nunca vão te decepcionar e só têm olhos para uma pessoa no amor. Seu amor é infinito e eles sempre permanecerão fiéis.

6. Tipo

Os virginianos são um dos signos mais doces que existem. Eles estão cheios de amor e carinho para sempre. Seus corações permanecem amáveis ​​e humildes, pois estão sempre tentando ajudar qualquer pessoa e todos em sua vida.

7. Paciente

Os virginianos são altamente favorecidos pela paciência que têm com os outros. Eles estão constantemente tentando encontrar o que há de bom nas pessoas e, com frequência, darão aos bons amigos e às pessoas em sua vida o benefício da dúvida. Embora geralmente haja um limite para o tempo que eles estão dispostos a esperar, geralmente é um longo tempo que dá às pessoas ao seu redor tempo suficiente para consertar seu ato, se necessário.

8. Responsável

Se você der instruções a um virginiano, ele provavelmente prestará atenção aos detalhes e seguirá as instruções. Ele gosta de ser deixado no comando das situações e não quer decepcionar ninguém. Eles querem apenas que a pessoa que lhes deu as instruções tenha orgulho deles.

9. Confiável

A maioria dos virginianos se esforça para ser confiável. Eles querem que todos saibam que eles estão sempre lá para ajudá-los, não importa o quê. Um virginiano será o primeiro a atender sua ligação e o último a sair de uma situação em que você precisar de ajuda.

10. Modesto

Os virginianos tendem a ser modestos e muitas vezes são naturalmente humildes. Eles gostam que as pessoas os vejam como seres realistas. Eles estão sempre colocando os outros antes de si mesmos. Eles se orgulham de suas realizações, mas nunca são excessivamente arrogantes.

10 traços negativos de personalidade de Virgem

É claro que, como acontece com todos os signos, nem tudo em um virginiano é mil maravilhas.

1. Observador

Embora sua memória possa servir como uma excelente ferramenta para eles, também é a razão de sua ansiedade. Infelizmente, eles podem pensar em um incidente que aconteceu com eles anos atrás e se arrepender com o fato de que deixaram isso acontecer. Eles se preocuparão tanto que tirará o melhor deles em muitas situações.

2. Crítico

Eles podem ser bons em pensamento crítico, mas também são conhecidos por ver os outros de maneira crítica. Sem nem mesmo levar em consideração o quão crítico eles são, às vezes eles sentem que as pessoas não estão se esforçando o suficiente ou tão duramente quanto elas.

3. Teimoso

Depois que um virginiano tem uma visão do que deseja, ninguém pode dizer o contrário. Mesmo que alguém tenha uma ideia para guiar um virginiano em uma direção melhor, o virginiano provavelmente se desligará e não os ouvirá. Os virginianos são muito desafiadores.

4. Rígido

Às vezes, os virginianos precisam aprender a relaxar. Eles trabalham demais e se preocupam com facilidade e são os reis em não desistir. Os amigos de Virgem são essenciais para ajudá-los a aprender a se soltar.

5. Excessivamente solícito

Os virginianos gostam de agradar às pessoas. Os virginianos adoram garantir que todos ao seu redor estejam sempre felizes. Isso os leva a se empurrar para o fundo da mente. Eles podem se esquecer de cuidar de si mesmos e sua necessidade de agradar a todos torna-se muito prejudicial à saúde.

6. Facilmente frustrado

Sendo perfeccionistas, os virginianos são muito duros consigo mesmos. Eles não querem ser nada menos do que a imagem ideal que eles têm em suas cabeças. Eles vão literalmente destruir um projeto inteiro se acharem que não foi perfeito em primeiro lugar.

7. Ruminativo

Os virginianos adoram pensar demais. Eles vão pensar constantemente nas coisas que fizeram de errado no passado e deixar que isso os incomode até o fim. Eles até enlouquecem seus amigos com o quanto eles pensam demais. A única coisa que o acalma é dormir, mas mesmo isso não dura muito.

8. Excessivamente independente

Os virginianos gostam de fazer as coisas por conta própria, mesmo que realmente precisem de ajuda. Eles preferem tentar todas as maneiras que conhecem antes de pedir ajuda. Isso ocorre porque eles são muito autossuficientes e não gostam de incomodar as pessoas.

9. Facilmente irritável

Nunca é de propósito, mas eles simplesmente não conseguem evitar, especialmente se estiverem confortáveis e alguém vier e perturbar sua paz. Quando isso acontecer, eles retaliarão com uma leve raiva.

10. Exigente

O virginiano gosta de tomar decisões precisas e ter uma imagem específica para quase tudo, seja homem, comida ou até mesmo o tipo de programa que assiste. Sua seletividade os impede de seguir o fluxo da vida.