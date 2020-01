1º sorteio do ano da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 6 milhões; veja números

A Mega-Sena realizou na noite de sábado (4) em São Paulo o primeiro sorteio do ano, o concurso 2221, que terminou sem vencedores na faixa principal.

Os números sorteados no o concurso 2221 foram:

05-23-34-45-56-57

Segundo a Caixa, o prêmio estimado para a próxima edição pulou de R$ 2 milhões para R$ 6 milhões.

O sorteio de hoje fez 101 apostas vencedoras na faixa da quina. Cada uma delas vai receber R$ 13.753,65. A quadra contemplou outras 3.669 apostas com prêmios individuais no valor de R$ 540,87. A arrecadação total do concurso 2221 ficou em pouco mais de R$ 24 milhões. Esta edição foi responsável também pelos primeiros R$ 365,5 mil reservados para a Mega da Virada 2020.

Quando vai ser o próximo sorteio da Mega-Sena?

O concurso 2222 está marcado para quarta-feira (8), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, em evento realizado a partir das 20h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV! (o calendário oficial de loterias não informa mais com antecedência qual sorteio será exibido em TV aberta, sendo um por dia).