1º caso de coronavírus em Malta é detectado em italiana

VALETA, 07 MAR (ANSA) – O primeiro caso do novo coronavírus (Sars-CoV-2) de Malta foi detectado neste sábado (7) em uma menina italiana de 12 anos de idade, informou o ministro da Saúde do país, Chris Fearne.

A garota e sua família moram em Malta e voltaram nesta terça-feira (3) de suas férias na região do Trentino-Alto Ádige, no norte da Itália. A menina, que não teve seu nome identificado, começou a ficar doente dois dias depois.

Para evitar a disseminação da doença, ela e toda a sua família estão em quarentena no pequeno país europeu.

“Seus contatos com outras pessoas têm sido mínimos. A menina não foi à escola e seus pais não foram trabalhar, além de não terem deixado sua casa”, explicou Fearne, citado pelo jornal “Times”.

O ministro ainda destacou que a menina está sendo tratada e que tudo “está indo bem”.

Até o momento, as medidas de contenção permanecem inalteradas no país, que pede quarentena voluntária apenas para pessoas de países asiáticos e de quatro regiões do norte da Itália.(ANSA)