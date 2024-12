1ª prévia do Ibovespa inclui Auren, Caixa Seg, Marcopolo e Santos Brasil; 3 são excluídas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2024 - 10:10 Para compartilhar:

A B3 incluiu os papéis ordinários da Auren, Caixa Seguridade, Santos Brasil e os preferenciais da Marcopolo da primeira prévia da carteira teórica do Índice Bovespa, válida para o período de janeiro a abril de 2025, divulgada nesta segunda-feira. Já as ações ordinárias da Alpargatas, Dexco e Eztec foram excluídas.

Auren entra com peso de 0,153%; Caixa Seguridade, de 0,362%; Marcopolo PN, de 0,276%; e Santos Brasil, de 0,529%.

Os cinco ativos que apresentaram maior peso na composição do índice foram: Vale ON (12,111%), Petrobras PN (8,315%), Itaú Unibanco PN (7,534%), Petrobras ON (4,531%) e Banco do Brasil ON (3,396%).

Para compor a carteira do Ibovespa B3, as companhias listadas precisam cumprir alguns requisitos como negociadas em 95% dos pregões no período de vigência das últimas três carteiras (aproximadamente 1 ano); movimentação financeira equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no mesmo período; e estar entre os ativos que representem 85% em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), que mede o volume negociado por um ativo na bolsa.

Além disso, não pode ser penny stock (ação negociada por valor abaixo de R$ 1,00).

A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.

Veja a carteira na íntegra:

1 Previa do IBOVESPA com o PREGAO de 29/11/2024 para JANEIRO a ABRIL de 2025 COD. ACAO TIPO QTDE. TEORICA PART. % ALOS3 ALLOS ON NM 492.391.336 0,467 ABEV3 AMBEV S/A ON 4.394.835.131 2,698 ASAI3 ASSAI ON NM 1.346.677.001 0,428 AURE3 AUREN ON NM 323.738.747 0,153 AZUL4 AZUL PN N2 326.872.005 0,077 AZZA3 AZZAS 2154 ON NM 136.637.712 0,241 B3SA3 B3 ON NM 5.392.540.963 2,408 BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 637.332.335 1,030 BBDC3 BRADESCO ON N1 1.484.426.957 0,797 BBDC4 BRADESCO PN N1 5.129.958.973 3,125 BRAP4 BRADESPAR PN N1 250.969.312 0,223 BBAS3 BRASIL ON EJ NM 2.842.613.858 3,396 BRKM5 BRASKEM PNA N1 265.388.400 0,192 BRAV3 BRAVA ON NM 460.791.208 0,441 BRFS3 BRF SA ON EJ NM 814.523.002 0,974 BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 1.287.247.964 1,880 CXSE3 CAIXA SEGURI ON NM 517.500.000 0,362 CRFB3 CARREFOUR BR ON NM 532.664.283 0,164 CCRO3 CCR SA ON NM 991.920.937 0,527 CMIG4 CEMIG PN N1 1.858.636.840 1,067 COGN3 COGNA ON ON NM 1.872.454.628 0,116 CPLE6 COPEL PNB N2 1.679.233.590 0,786 CSAN3 COSAN ON NM 1.150.987.430 0,565 CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 187.732.538 0,295 CMIN3 CSNMINERACAO ON N2 1.110.559.345 0,282 CVCB3 CVC BRASIL ON NM 525.591.097 0,060 CYRE3 CYRELA REALT ON NM 264.710.610 0,234 ELET3 ELETROBRAS ON N1 1.977.170.723 3,278 ELET6 ELETROBRAS PNB N1 268.875.696 0,506 EMBR3 EMBRAER ON NM 734.631.801 2,060 ENGI11 ENERGISA UNT N2 326.175.300 0,632 ENEV3 ENEVA ON NM 1.929.556.616 1,075 EGIE3 ENGIE BRASIL ON NM 255.236.938 0,467 EQTL3 EQUATORIAL ON NM 1.248.075.298 1,843 FLRY3 FLEURY ON NM 455.998.366 0,289 GGBR4 GERDAU PN N1 1.242.683.687 1,216 GOAU4 GERDAU MET PN N1 649.238.303 0,358 NTCO3 GRUPO NATURA ON NM 850.930.197 0,569 HAPV3 HAPVIDA ON NM 4.779.395.040 0,622 HYPE3 HYPERA ON NM 370.735.677 0,349 IGTI11 IGUATEMI S.A UNT N1 211.468.849 0,195 IRBR3 IRBBRASIL RE ON NM 81.838.243 0,161 ISAE4 ISA ENERGIA PN N1 395.797.044 0,461 ITSA4 ITAUSA PN EJ N1 5.504.638.590 2,583 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN EJ N1 4.792.902.422 7,534 JBSS3 JBS ON ED NM 1.145.962.972 2,063 KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 765.785.673 0,820 RENT3 LOCALIZA ON NM 965.986.531 1,751 LREN3 LOJAS RENNER ON NM 955.564.474 0,694 LWSA3 LWSA ON NM 389.635.155 0,070 MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM 353.448.195 0,153 POMO4 MARCOPOLO PN EDJ N2 666.378.439 0,276 MRFG3 MARFRIG ON NM 302.019.876 0,273 BEEF3 MINERVA ON NM 261.359.935 0,073 MRVE3 MRV ON NM 377.241.484 0,096 MULT3 MULTIPLAN ON N2 314.150.156 0,360 PCAR3 P.ACUCAR-CBD ON NM 379.327.171 0,048 PETR3 PETROBRAS ON N2 2.204.170.516 4,531 PETR4 PETROBRAS PN N2 4.431.132.660 8,315 RECV3 PETRORECSA ON NM 275.540.410 0,219 PRIO3 PETRORIO ON NM 798.909.771 1,547 PETZ3 PETZ ON NM 294.689.428 0,061 RADL3 RAIADROGASIL ON NM 1.286.616.979 1,492 RAIZ4 RAIZEN PN N2 1.198.936.529 0,152 RDOR3 REDE D OR ON NM 1.145.289.019 1,494 RAIL3 RUMO S.A. ON NM 1.215.994.115 1,140 SBSP3 SABESP ON NM 683.508.568 3,065 SANB11 SANTANDER BR UNT 356.586.730 0,428 STBP3 SANTOS BRP ON NM 855.712.622 0,529 SMTO3 SAO MARTINHO ON NM 128.130.966 0,157 CSNA3 SID NACIONAL ON ED 719.490.672 0,387 SLCE3 SLC AGRICOLA ON NM 194.261.422 0,163 SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 630.821.784 1,898 TAEE11 TAESA UNT N2 218.568.234 0,359 VIVT3 TELEF BRASIL ON 407.257.128 0,972 TIMS3 TIM ON NM 807.495.418 0,617 TOTS3 TOTVS ON NM 540.206.440 0,715 UGPA3 ULTRAPAR ON NM 1.090.134.379 0,943 USIM5 USIMINAS PNA N1 515.193.199 0,152 VALE3 VALE ON NM 4.270.903.023 12,111 VAMO3 VAMOS ON EJ NM 485.166.826 0,130 VBBR3 VIBRA ON NM 1.023.392.529 1,018 VIVA3 VIVARA S.A. ON NM 125.446.075 0,138 WEGE3 WEG ON NM 1.242.790.161 3,233 YDUQ3 YDUQS PART ON NM 277.677.050 0,123 QUANTIDADE TEORICA TOTAL 96.655.167.706 100,000 VALOR DO REDUTOR 16.494.707,44364423 PREGAO BASE: 29/11/2024