1ª onda de calor do ano na Itália levará temperaturas a 40ºC

ROMA, 18 JUN (ANSA) – A Itália deve enfrentar sua primeira onda de calor no ano a partir desta segunda-feira (19), com temperaturas de até 40ºC na ilha da Sardenha e atingindo 33-37ºC em outras partes do país.

A previsão é da Sociedade Meteorológica Italiana (SMI), que diz que a onda de calor é fruto de um anticiclone originário da África. “Não será [um calor] recorde, mas será impressionante”, afirma a entidade.

A ilha da Sardenha será a primeira a sentir o calor, com temperaturas chegando a 40ºC no interior a partir de segunda. No meio da semana, as temperaturas também aumentarão em regiões como Lazio, Toscana, Puglia e Basilicata, com os termômetros na faixa entre 33 e 37ºC.

No entanto, a partir de quinta-feira (22), espera-se uma ruptura do sistema de alta pressão no norte, com previsão de trovoadas na Lombardia e no nordeste da Itália e as temperaturas caindo para 27 a 30ºC.

No sábado (24), a previsão é de clima mais frio e chuvas na Emilia-Romagna, com risco de pequenas inundações em áreas onde as redes de drenagem ainda estão obstruídas com detritos e lama das enchentes e deslizamentos de maio passado, que mataram 15 pessoas. (ANSA).

