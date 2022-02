‘1ª gravação na Globo’: Marcos Mion relembra nervosismo em entrevista ao ‘Lady Night’

Marcos Mion é o convidado desta quarta-feira (02) no “Lady Night”, programa de entrevistas de Tatá Werneck. O episódio já foi exibido no Multishow e, agora, vai ao ar na TV aberta. No bate papo, Mion contou que estava muito nervoso por essa ser sua primeira entrevista na Globo.

“Foi a minha primeira gravação na Globo. Então, para mim, será sempre muito especial. Além de ser muito fã da Tatá, participar do programa me lembrará esse momento inesquecível. Foi frio na barriga 100% do tempo! Tatá é uma máquina, uma metralhadora de genialidade inconsequente. Tenho que assumir que, pela primeira vez na vida, eu fiquei totalmente sem respostas, rindo incontrolavelmente”, contou o ex-apresentador de “A Fazenda” e “Legendários”, na Record. Agora, Mion apresenta o “Caldeirão” na Globo.

