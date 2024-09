18 filmes entram em disputa para representar Itália no Oscar

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2024 - 11:50 Para compartilhar:

ROMA, 13 SET (ANSA) – Dezoito filmes entraram em disputa para representar a Itália na seleção de longas que podem concorrer ao prêmio de “melhor filme internacional” na 97ª edição do Oscar.

As produções, cuja primeira distribuição ocorreu na Itália ou em outro país, desde que fora dos Estados Unidos e seus territórios, foram lançadas (ou estão previstas) no período entre 1º de novembro de 2023 e 30 de setembro de 2024.

Entre os longas estão “Accattaroma”, de Daniele Costantini; “Battlefield”, de Gianni Amelio; “Cento Domeniche”, de Antonio Albanese; “Confidenza”, de Daniele Luchetti; “Food for Profit”, de Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi; “Gloria!”, de Margherita Vicario; “I Bambini di Gaza – Sulle onde della libertá”, de Loris Lai; “Il mio posto è qui”, de Daniela Porto, Cristiano Bortone.

Completam a lista “Il Tempo che ci vuole”, de Francesca Comencini; “L’Altra via”, de Saverio Cappiello; “La Casa di ninetta”, de Lina Sastri; “La vita accanto”, de Marco Tullio Giordana; “Lubo”, de Giorgio Diritti; “Palazzina Laf”, de Michele Riondino; “Parthenope”, de Paolo Sorrentino; “Taxi Monamour”, de Ciro De Caro; “Vermiglio”, de Maura Delpero; “Volare”, de Margherita Buy; “Zamora”, de Neri Marcorè.

O Comitê de Seleção, estabelecido pela Associação Nacional das Indústrias Cinematográficas, Audiovisuais e Digitais da Itália (Anica), a pedido da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, se reunirá para votar e designar o filme para a disputa no próximo dia 24 de setembro.

Já o anúncio dos pré-selecionados pela Academia do Oscar está previsto para 17 de dezembro, enquanto que as indicações oficiais serão divulgadas no mesmo dia do mês seguinte. A cerimônia de premiação do Oscar está marcada para 2 de março de 2025, em Los Angeles. (ANSA).