16ª Edição do Festival Nacional de Teatro de Duque de Caxias

Duque de Caxias -O município de Duque de Caxias recebe, entre os dias 27 de setembro e 13 de outubro, no Teatro Municipal Raul Cortez (Praça do Pacificador, Centro), o 16° Festival Nacional de Teatro de Duque de Caxias, com 31 de espetáculos gratuitos, voltados para públicos de todas as idades.

Este ano organizadores investem em novas frentes de atuação, ampliando o acesso de participação de grupos e coletivos em formação, além de abrir espaço para debates com a participação de agentes culturais e representantes do poder público e da sociedade civil.

O Festival também vai premiar os três melhores espetáculos infantis e adultos. As mostras competitivas acontecem no Teatro Raul Cortez, nos horários de 14h ou 15h (categoria infantil) e às 19h (categoria adulto).

O público terá acesso gratuito a mais de 35 espetáculos, que fazem parte da mostra competitiva e mostra livre, realizadas no Teatro Raul Cortez (Praça do Pacificador); as mostras paralelas, que acontecem no Espaço Mercado Local (Mantiquira, Xerém), na Sede do Combate à Dengue (Campos Elíseos) e na Casa Brasil (Imbariê), além de atividades no Teatro Municipal Armando Mello (R. Frei Fidélis, Centro).

O grupo Inepta Cia, do Rio de Janeiro, vencedor da última edição do Festival, volta este ano para mostra competitiva com o espetáculo “2 Homens e 1 Dinheiro”. A peça será apresentada na segunda-feira, 7/10, às 14h, no palco do Teatro Raul Cortez.