168 – Erika Coimbra – Voleibol

Diogo Hubner - 12/11/2024 - 17:27

No PodSport desta semana, Diogo Hubner recebe a ex-atleta de voleibol, Erika Coimbra, em um papo conhecido por sua atuação brilhante nas quadras e pela longa carreira no esporte.

Natural de Minas Gerais, Erika começou a jogar ainda na infância e rapidamente se destacou pelo talento e dedicação, ganhando espaço nas principais equipes brasileiras e chamando a atenção do cenário internacional. Ela foi uma das peças importantes da seleção brasileira, participando de competições como o Grand Prix e as Olimpíadas de Sydney, em 2000, onde contribuiu para colocar o Brasil entre as potências do voleibol mundial.

Ao longo do Papo, Erika faz um balanço sobre sua carreira e pondera sobre a importância do autoconhecimento, de olhar para si: “A vida é o dia a dia, se curar, escutar a si mesmo”. No esporte a resiliência com o próprio corpo e mente, é primordial em diversos momentos.

Após encerrar sua carreira nas quadras, ela passou a se dedicar a novos projetos, incluindo atividades voltadas para o esporte e para a promoção da saúde e do bem-estar. Também atua como palestrante, compartilhando suas experiências como atleta e abordando temas como disciplina, superação e trabalho em equipe, e saúde mental, aspectos fundamentais no esporte.

Erika é sinônimo de versatilidade e compromisso com o crescimento pessoal e profissional, mantendo-se sempre ativa e influente no cenário esportivo brasileiro.

