167 – Fernando Jaeger – Metodologia IHP

No PodSport desta semana, o apresentador Diogo Hubner recebe o Personal Trainer, Fernando Jaeger, eleito o melhor personal trainer do Brasil em 2020. Com uma abordagem que combina ciência do exercício e técnicas de motivação, ele adapta os treinos conforme os objetivos e limitações de cada pessoa, buscando maximizar os resultados de maneira segura e eficiente.

Além da formação sólida em Educação Física, Fernando Jaeger possui certificações em áreas específicas, como treinamento funcional e musculação, o que lhe permite variar os métodos conforme a necessidade. Para ele, a diversidade de atividades é essencial para manter o engajamento e evitar a monotonia, sempre buscando formas criativas de incorporar novos exercícios nas sessões. Esse diferencial tem atraído clientes de diferentes faixas etárias e níveis de condicionamento físico, que valorizam a flexibilidade e a qualidade do atendimento.

Ao longo do papo, Fernando frisa sobre a importância da metodologia IHP (Institute of Human Performance), criada pelo preparador físico Juan Carlos Santana. Metodologia essa que representa um marco inovador no treinamento funcional de alto desempenho, desenvolvida para maximizar a performance física e mental de seus praticantes, integrando ciência, experiência prática e um foco em toda conjuntura em relação ao bem-estar, tornando-se um referencial para academias e profissionais que buscam resultados completos.

Assim, Jaeger acredita que o trabalho de um personal trainer vai além da prescrição de exercícios, e se volta para a mudança de hábitos na rotina de seus alunos, promovendo um entendimento profundo da importância da saúde a longo prazo. Com esse foco, ele compartilha dicas e estratégias claras para um maior desempenho do corpo.

