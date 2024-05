14ª edição do Bourbon Festival Paraty recebe Marcos Valle, Paula Lima e Robin Eubanks

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 13:51 Para compartilhar:

A charmosa Paraty se prepara para receber atrações nacionais e internacionais em palcos montados no Centro Histórico para mais de doze horas de música todos os dias – em um evento totalmente gratuito. O Bourbon Festival Paraty realiza sua 14ª edição nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2024, de sexta a domingo, com abertura na sexta-feira às 20 horas, quando os jovens músicos da Orquestra Sinfônica de Paraty no Palco Matriz abrem o Festival e aquecem o público para uma infinidade de atrações durante três dias de muita música, nos palcos Matriz e Santa Rita, bem como nos buskers espalhados e cortejos pelas ruas para agradar aos ouvidos mais exigentes, seja do jazz, soul, blues, folk e muito mais! No Palco Matriz, DJ Crizz abre os trabalhos a partir das 19 horas e o DJ Leo Lucas encerra a noite dançante após o último show de cada dia do Festival.Marcos Valle -Crédito: divulgação

O cantor e compositor Marcos Valle é uma das grandes atrações a subir no Palco Matriz do Festival. Aos 80 anos de idade, o ícone da MPB segue mostrando um vigor invejável em suas apresentações. Quem também não vai deixar por menos em questões de animação e grandes hits é a paulistana Paula Lima, uma das artistas símbolo da cena black music brasileira. Na ala internacional, nomes como o do trombonista de jazz indicado a seis Grammys Robin Eubanks, músico que vai ministrar Workshop na Casa de Cultura de Paraty (infos na programação, abaixo), o guitarrista de blues, Fred Sunwalk, reconhecido nome do estilo musical do Brasil, que coloca uma boa pitada de rock em suas performances bluseiras, e a diva estadunidense do blues e soul Terrie Odabi, indicada ao Blues Music Award, o “Grammy” do Blues nos EUA, em duas categorias.

Todos eles se apresentam pela primeira vez no Bourbon Festival Paraty, com a missão de suceder as apresentações realizadas em 2023, que recebeu no line-up músicos da estirpe de Jane Monheit & Ivan Lins, B.Negão & Blackmantra, Hermeto Pascoal, Kevin Gullage & The Blues Groovers e Ana Cañas.

No dia 24 de maio, às 22h Marcos valle oferece ao público um pouco da história, não só da bossa nova, gênero ao qual é invariavelmente associado, mas também da riqueza musical brasileira que o formou como artista e mestre de outros que vieram depois. Sucessos como So Nice, Estrelar, Tudo de Você e Samba de Verão, constam no setlist do artista carioca.

No mesmo dia de Marcos Valle, mas às 23h30, também se apresenta no Palco Matriz, Terrie Odabi, nova diva do Blues e Soul de São Francisco. Ela esteve no Brasil pela primeira vez em 2019, já com indicações ao Blues Music Award, o “Grammy” do Blues nos EUA, em duas categorias: Melhor Artista Feminina Soul Blues e Melhor Álbum de Artistas Emergentes “My Blue Soul” pelo CD My Blue Soul. O disco, lançado em 2016, foi considerado um dos 50 melhores álbuns de blues do ano. Terrie Odabi é uma cantora pronta para o estrelato e conferir sua potência vocal ao vivo vale a foi considerado um dos 50 melhores álbuns de blues do ano.

No sábado (25) está garantida a música preta brasileira com Joabe Reis, renomado jazzista vai subir ao palco com sua banda afiada, e seu inconfundível trombone, para tocar sua mistura de jazz, trap, hip-hop e neo-soul, sobretudo faixas calcadas na sonoridade do seu mais recente álbum “028”. O tempero do show será azeitado pela parceria de Robin Eubanks, referência para Joabe e para gerações de músicos de jazz pelo mundo.

Robin Eubanks- Joabe Reis- divulgação

Pouco antes de mostrar sua virtuose ao lado de Joabe Reis, Eubanks ministrará um workshop exclusivo para os presentes no Bourbon Festival Paraty a partir de 11h00, na Casa de Cultura de Paraty. É a oportunidade perfeita para músicos e fãs aprenderem com uma das maiores referências do mundo quando se fala de jazz na atualidade.

O bluesman Fred Sunwalk chega em Paraty nesta noite de sábado (25) e sobre ao palco às 22h. Radicado na Flórida, um dos principais nomes do Blues Rock brasileiro com mais de vinte anos de carreira e sete álbuns lançados. Guitarrista, cantor e compositor, Fred tem se apresentado nos mais importantes festivais de Blues do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, acompanhando lendas como Carey Bell, Phil Guy, The Teardrops e já abriu shows para Buddy Guy e Jimmy King além da sua parceria com o premiado Eric Gales. A revista Guitar Player comenta: “Fred Sunwalk has a thing about Hendrix, he plays with daring and passion”!

Para fechar o sábado, a sempre inspirada, afinada, performática, e bela, Paula Lima canta seus hits acumulados em mais de 30 anos de carreira. A cantora tem divulgado as faixas de seu último EP, o Ao Vivo no Sonastério, projeto que promove a imersão de artistas nas montanhas de Minas Gerais, no estúdio Sonastério, para gravar versões ao vivo de suas músicas. Ela já fez parcerias com nomes como Jorge Ben Jor, Seu Jorge, Emicida, entre outros. Seu primeiro álbum solo, “É isso aí” (2001), foi um sucesso nacional e internacional.

No Sonastério, Paula Lima gravou seis músicas em novas versões e duas inéditas: “O universo que habita em mim”, com letra de Emicida, e “A mulher desde sempre”, composta por Bernardo Vilhena e Max de Castro especialmente para ela. Paula também interpreta duas músicas de Rita Lee, “Nem luxo, nem lixo” e “Desculpe o Auê”, que fazem parte do seu projeto Soul Lee, em homenagem à rainha do rock. As outras faixas são “Cavalo de Aço” e “Aqui só dá você”.Paula Lima -Terrie Odabie- Taryn Donath

Domingo, último dia do Bourbon Festival Paraty, não deixa por menos. Leo Gandelman Quarteto, banda do saxofonista, flautista, compositor, arranjador e produtor musical brasileiro renomado internacionalmente, apresenta sua música elegante e cheia de camadas às 20h. Leo, que costuma incentivar o público presente, deixa o palco aquecido para Artur Menezes, um dos melhores guitarristas de blues do país, que vai ecoar seus acordes poderosos no Palco Matriz. O músico teve a honra de emplacar seu quarto álbum – “Keep Pushing”, de 2018, no 5º lugar no “Top 50 Blues Rock Charts” da Roots Music Report. Encerra os trabalhos no palco, a Soul Boogie Orchestra & Lud Mazzucatti, com seu soul repleto de swing e R&B.

Fred Sunwalk – Leo Gandelman- Artur Menezes – crédito Divulgação

Para quem gosta de shows com cenário espetacular, o Palco Santa Rita é perfeito para quem espalha as cangas, com a descontração de famílias com crianças e animais, ponto de encontro de todos os amigos da boa música ao pôr so sol, com o palco comandado a partir das 14 horas pela DJ Dri Arakake e os Son’s de New Orleans”. E para a 14ª edição do Bourbon Festival Paraty, o Palco Santa Rita recebe nomes já aclamados na cena musical, como a Orquestra de Violões de Paraty, jazz e swing com as apresentações de Fábio Amaral Indio & Trio, Luciano Ciranda, La Pompette, Duo Beck & Montanaro, Vera Figueiredo e da diva Taryn Donath.

Além dos nomes acima, durante os três dias do Festival os palcos e buskers montados no Centro Histórico de Paraty recebem mais de trinta apresentações, incluindo Workshops, “Música na Igreja”, a exposição de fotografia “Aqui jazz”, a céu aberto, em homenagem aos artistas que participaram de edições anteriores do Bourbon Festival Paraty e não estão mais entre nós. Durante os dias de música, cortejos pelas ruas, como os da Orleans Street Jazz Band a partir do meio dia e do grupo Favela Brass (projeto musical de inclusão social com jovens cariocas que retorna na programação após sucesso na edição 2023 do Festival). E pelas praias, a música itinerante com o Jazz na Kombi. Abaixo, programação completa.

Alinhado com a Agenda2030 da ONU o 14º Bourbon Festival Paraty também é sustentável, quando o assunto é parcerias, coleta e reciclagem de resíduos sólidos, material biodegradável para copos nos camarins e back stage. Sendo o Festival, desde sua criação, preocupado com a inclusão educacional e cultural, como um evento totalmente gratuito e acessível para a todos os públicos, com a contratação de artistas e mão de obra locais.

O Bourbon Festival Paraty é realizado pela Prefeitura de Paraty, através de sua Secretaria de Turismo, em parceria com o Bourbon Street Music Club, com patrocínio da Repsol Sinopec Brasil e Incentivo Cultural de Rede Itaú e Apoio EZZE Seguros, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet.

Programação completa

PALCO MATRIZ | Dia 24 | Sexta-feira

20h00 | Orquestra Sinfônica de Paraty

Sons Paratienses

22h00 | Marcos Valle

Bossa Nova

23h30 | Terrie Odabi

Soul Blues

01h00 | Dj Leo Lucas

Brasilidades

……………

PALCO MATRIZ | Dia 25 | Sábado

20h30 | Robin Eubanks & Joabe Reis

Jazz

22h00 | Fred Sunwalk

Blues

23h30 | Paula Lima, o Baile

Soul Brasil

01h00 | DJ Crizz

Sons de New Orleans

……………

PALCO MATRIZ | Dia 26 | Domingo

20h00 | Leo Gandelman Quarteto

Jazz

21h30 | Artur Menezes

Blues

23h00 | Soul Boogie Orquestra & Lud Mazzucatti

Soul Swing R&B

00h30 | DJ Crizz

Sons de New Orleans

…………..

PALCO STA RITA | Dia 25 | Sábado

14h00 | Orquestra de Violões de Paraty

Sons Paratienses

15h00 | La Pompette

Jazz Manouche

16h30 | Duo Beck & Montanaro

Jazz Brasil

18h00 | Fabio Amaral Indio & Trio

Jazz Fusion

…………..

PALCO STA RITA | Dia 26 | Domingo

14h30 | DJ Dri Arakake

Sons de New Orleans

15h00 | Luciano Ciranda

Sons Paratienses

16h30 | Vera Figueiredo

Jazz Brasil

18h00 | Taryn Donath

Swing Jazz

…………..

JAZZ NA IGREJA | Dia 25 | Sábado

11h00 | Rodrigo Zambrano

13h00 | André Youssef

……………

JAZZ NA IGREJA | Dia 26 | Domingo

11h00 | Helena Toledo

13h00 | Henrique Mota

……………

JAZZ ITINERANTE | Todo final de semana*

Jazz na Kombi

Pelas praias

Sexta 24

19h00 – Pça Chafariz

Sábado 25

11h00 – Jabaquara

14h00 – Pontal

19h00 – Ponte do Pontal

Domingo 26

11h00 – Pça Bandeira14h00 – Pontal

19h00 – Praça Chafariz

……………

STREET BANDS | Todo final de semana*

Pelas ruas do Centro Histórico

Orleans St Jazz Band | Dias 24, 25 e 26

Favela Brass | Dias 25 e 26

……………

BUSKERS | Todo final de semana

QUADRA

Sexta-feira 24/05

17h00 – André Youssef & Humberto Zigler | Blues R&B

18h00 – Kristiano Oliveira Duo | Soul Brasil

Sábado 25/05

13h00 – Kristiano Oliveira Duo | Soul Brasil

15h00 – Big Chico Acústico | Blues

17h00 – Natalie Alvim Folk´n´Soul | Soul R&B

19h00 – Vasco Faé One Man´s Band | Blues Rock

Domingo 26/05

13h00 – Natalie Alvim Folk´n´Soul | Soul R&B

15h00 – Big Chico Acústico | Blues

17h00 – Vasco Faé One Man´s Band | Blues Rock

…………..

ROSÁRIO

Sexta-feira 24/05

19h00 – André Youssef & Humberto Zigler | Blues R&B

Sábado 25/05

12h00 – Big Chico Acústico | Blues

14h00 – Natalie Alvim Folk´n´Soul | Soul R&B

16h00 – Vasco Faé One Man´s Band | Blues Rock

18h00 – André Youssef & Humberto Zigler | Blues R&B

Domingo 26/05

12h00 – André Youssef & Humberto Zigler | Blues R&B

14h00 – Vasco Faé One Man´s Band | Blues Rock

16h00 – Natalie Alvim Folk´n´Soul | Soul R&B

18h00 – Big Chico Acústico | Blues

::: WORKSHOP

Sábado 25/05

11h00 – com Robin Eubanks

Local: Casa de Cultura de Paraty, no Centro Histórico

Por ordem de chegada. Sujeito a lotação.

…………..

EXPO Aqui Jazz

Homenagem para dez artistas que participaram do Festival e que já não estão mais entre nós

De Sex a Dom

Local: Praça da Matriz

…………..

14º Bourbon Festival Paraty

Lei de Incentivo à Cultura

Patrocínio: Repsol Sinopec Brasil

Incentivo Cultural: Rede Itaú

Apoio: EZZE Seguros

Produção: Bourbon Street Music Club

Realização: Prefeitura de Paraty | Secretaria de Turismo

Ministério da Cultura