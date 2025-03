14 BIS celebra 45 anos de estrada com show no Circo Voador, no Rio de Janeiro

45 anos de estrada, muitos clássicos pelo caminho e uma legião de fãs pra chamar de sua. Sábado, 29 de março, a 14 Bis desembarca no palco do Circo Voador, icônica casa de shows carioca, no centro da cidade, para comemorar esse grande marco com um show especial. Pra deixar a noite ainda mais bonita, o grupo Nave de Prata faz a abertura (e, de quebra, festeja junto com sua maior influência) e o DJ Alive Pop-Up comanda a pista. Abertura dos portões: 20h.

Celebrada por sua rica sonoridade que mistura rock, MPB e Folk, a 14 Bis é uma das bandas mais longevas e queridas do Brasil. Formada em 1979 pelos dois irmãos Cláudio (voz e guitarra) e Flávio Venturini (voz, teclado, piano e violão), Vermelho, (voz e teclados), Sérgio Magrão (voz e baixo) e Hely Rodrigues (voz e bateria), lançou seu álbum de estreia homônimo em 1980, com produção de ninguém menos que Milton Nascimento e não parou mais. De lá pra cá, o grupo colocou no mundo 16 álbuns, entre trabalhos de estúdio e ao vivo, emplacou dezenas de sucessos, foi declarado Patrimônio Imaterial do município de Belo Horizonte e segue firme e forte fazendo shows por todo país.

Mantendo até hoje a formação original, com exceção de Flávio Venturini, que partiu para a carreira solo em 1987, mas que, eventualmente, ainda participa de shows e gravações com seus parceiros de longa data, a 14 Bis chega para essa celebração com um repertório afetivo que promete emocionar o Circo em peso: “Linda Juventude”, “Planeta Sonho”, “Todo Azul do Mar”, entre tantas outras estão garantidas.

Abrindo os trabalhos da noite: Nave de Prata. Formada por Igor Sebastian (baixo e vocal), Raphael Guimarães (Teclados e Vocal), Heitor Mendes (guitarra e violão), Gustavo Mesquita (baixo) e Victor Soares (bateria e percussão), a banda, que traz no nome uma bonita homenagem à música homônima da 14 Bis, toca clássicos da música mineira e do Clube da Esquina.

Antes e depois dos shows, Flávio, ou melhor, DJ Alive pop-up traz em suas discotecagens em vinil a riqueza da música brasileira em conexão com outros continentes.

Serviço:

14 BIS | 45 anos

E mais: Nave de Prata e DJ Alive Pop-Up

Data: Sábado, 29 de março de 2025

Local: Rua dos Arcos s/nº – Lapa

ABERTURA DOS PORTÕES

20h

INGRESSOS A PARTIR DE

R$ 70 (meia-entrada para estudantes, menores de 21 anos, pessoas com deficiência e maiores de 60 anos | ingresso solidário válido com 1 kg de alimento|cliente | cliente Cartão Giro MetrôRio – cadastre o cartão e pague meia-entrada em até 2 ingressos | Grupo Estação – mediante a apresentação do ingresso de cinema do mês vigente)

R$ 140 (inteira)

Classificação: 18 anos (14 a 17 anos somente acompanhados pelos responsáveis)

VENDAS

Eventim:

https://www.eventim.com.br/artist/circo-voador/14-bis-tour-45-anos-no-circo-voador-3842128/

Bilheteria do Circo: sempre 2h antes da abertura dos portões.