Um depósito abandonado em Los Angeles, nos Estados Unidos, guardava um tesouro de Kobe Bryant, que morreu em janeiro em um acidente de helicóptero. A descoberta foi revelada em agosto deste ano após um comprador ter arrematado os itens do depósito por US$ 375 (pouco mais de R$ 2 mil) apenas com uma breve visão do conteúdo em leilão. Só depois da compra ele notou que o depósito, que não pertencia a Kobe Bryant, estava cheio de peças da lenda da NBA e do basquete. Nesta quinta-feira, o site americano “TMZ Sports” publicou que elas foram devolvidas à família do jogador.

O tesouro de Kobe Bryant continha 35 pares de tênis, camisetas, equipamentos de treino do Los Angeles Lakers, um crachá dos Lakers de acesso total que dizia “Mamba”, papeladas de imposto de renda e um casaco.

O comprador vendeu o conteúdo do depósito por US$ 13 mil (pouco mais de R$ 72 mil) para Rene Nezhoda, estrela de um programa de armazenadores. A ideia era colocar os itens em leilão por um valor bem maior, contudo, segundo o “TMZ Sports”, Vanessa Bryant, esposa do lendário jogador, soube do leilão e achou que os itens deveriam retornar para as mãos de sua família. Seus representantes procuraram Rene antes que ele os colocasse à venda na esperança de chegar a um acordo.

– Tudo foi resolvido. Vários itens pessoais, itens usados e papelada foram vendidos diretamente de volta para a família Bryant – comentou Rene ao site americano, sem divulgar o valor devido ao acordo de confidencialidade com Vanessa.

Fontes afirmaram, entretanto, que Rene não lucrou muito com a venda e que concordou que os itens deveriam retornar à família Bryant. O apresentador conseguiu manter algumas peças não utilizadas por Kobe Bryant, e elas serão colocadas à venda.