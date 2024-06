12 filmes clássicos para assistir no Dia dos Namorados; veja lista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/06/2024 - 15:00 Para compartilhar:

O Dia dos Namorados é uma data especial para celebrar o amor e a conexão entre casais. A IstoÉ Gente listou então clássicos dos cinemas disponíveis nas principais plataformas de streaming que não apenas capturam a essência do romance, mas também proporcionam uma oportunidade de mergulhar em histórias cativantes, repletas de emoção, paixão e encanto.

Lista com 12 filmes para curtir o Dia dos Namorados:

“Diário de uma Paixão” (Max ou Prime Video)

O filme é baseado no romance homônimo de Nicholas Sparks. A história segue o romance proibido entre Noah Calhoun (Ryan Gosling) e Allie Hamilton (Rachel McAdams), que se conhecem durante o verão de 1940. Apesar das diferenças sociais, os dois se apaixonam profundamente e precisam superar diversos desafios ao longo da vida para conseguirem ficar juntos.

“Simplesmente Acontece” (Prime Video)

Filme de comédia romântica dirigido por Christian Ditter e baseado no romance de mesmo nome de Cecelia Ahern. A história gira em torno de Alex (Sam Claflin) e Rosie (Lily Collins), dois amigos de infância que, ao longo dos anos, percebem que estão apaixonados um pelo outro.

“La La Land: Cantando Estações” (Star+ ou Prime Video)

Filme musical romântico dirigido por Damien Chazelle. Situado na vibrante cidade de Los Angeles, o filme narra a história de amor entre Sebastian (Ryan Gosling), um talentoso pianista de jazz, e Mia (Emma Stone), uma aspirante a atriz.

“Como Eu Era Antes de Você” (Prime Video ou Apple TV)

O filme é dirigido por Thea Sharrock e baseado no romance de mesmo nome de Jojo Moyes. A trama acompanha a história de Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), uma jovem otimista e peculiar que consegue um emprego como cuidadora de Will Traynor (Sam Claflin), um homem rico e bem-sucedido que ficou tetraplégico após um acidente. O filme aborda questões complexas sobre a qualidade de vida, a liberdade de escolha e o poder do amor e da amizade.

“Dirty Dancing – Ritmo Quente” (Apple TV)

O filme é dirigido por Emile Ardolino e se passa na década de 1960. Ele conta a história de Frances “Baby” Houseman (Jennifer Grey), uma jovem de 17 anos que está passando as férias de verão com sua família em um resort nas montanhas Catskill. Durante sua estadia, Baby conhece Johnny Castle (Patrick Swayze), um carismático e talentoso instrutor de dança que trabalha no resort. A famosa cena final, onde Johnny e Baby realizam uma espetacular performance de dança ao som de “(I’ve Had) The Time of My Life”, tornou-se icônica no cinema.

“O Amor Não Tira Férias” (Prime Video ou Apple TV)

Comédia romântica dirigida por Nancy Meyers. O filme segue a história de duas mulheres, Iris Simpkins (Kate Winslet) e Amanda Woods (Cameron Diaz), que decidem trocar de casa durante o período de festas de fim de ano para escapar de seus problemas amorosos.

“Idas e Vindas do Amor” (Prime Video ou Apple TV)

Comédia romântica dirigida por Garry Marshall. O filme apresenta um elenco estelar e entrelaça várias histórias de amor e relacionamentos que acontecem no Dia dos Namorados em Los Angeles. Os principais personagens são Reed Bennett (Ashton Kutcher), Julia Fitzpatrick (Jennifer Garner), Kate Hazeltine (Julia Roberts) e Liz (Anne Hathaway).

“O Lado Bom da Vida” (Netflix e Prime Video)

O filme é dirigido por David O. Russell e aseado no romance homônimo de Matthew Quick. A trama segue Pat Solitano Jr. (Bradley Cooper), um ex-professor com transtorno bipolar que, após sair de uma instituição psiquiátrica, tenta reconstruir sua vida e reconquistar sua ex-esposa. Pat conhece Tiffany Maxwell (Jennifer Lawrence), uma jovem viúva com seus próprios problemas emocionais, que propõe ajudá-lo em troca de sua parceria em uma competição de dança.

“Meu Primeiro Amor” (Netflix)

Dirigido por Howard Zieff, o longa mostra a história de Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky), uma menina de 11 anos que vive em uma casa funerária com seu pai viúvo, Harry (Dan Aykroyd). Obcecada pela morte desde a perda de sua mãe, Vada então forma um vínculo forte com seu melhor amigo, Thomas J. Sennett (Macaulay Culkin). O filme explora temas de amizade, amor jovem e a dolorosa jornada de aceitação da vida e da morte.

“Um Lugar Chamado Notting Hill” (Star+, Prime Video ou Apple TV)

Clássica comédia romântica dirigida por Roger Michell e estrelada por Julia Roberts e Hugh Grant. O filme é ambientado no charmoso bairro de Notting Hill, em Londres, e conta a história de um encontro improvável entre uma famosa atriz de Hollywood e um modesto livreiro.

“Orgulho e Preconceito” (Netflix, Prime Video ou Apple TV)

Adaptação cinematográfica do romance clássico de Jane Austen dirigido por Joe Wright. O filme é estrelado por Keira Knightley como Elizabeth Bennet e Matthew Macfadyen como Mr. Darcy. A história se passa na Inglaterra rural do final do século XVIII e gira em torno de questões de classe social, moralidade, educação e casamento.

“O Casamento do Meu Melhor Amigo” (Max, Netflix, Prime Video ou Apple TV)

Clássica comédia romântica dirigida por P.J. Hogan e estrelada por Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz e Rupert Everett. O filme segue a história de Julianne Potter (Julia Roberts), uma crítica gastronômica de Nova York que percebe estar apaixonada por seu melhor amigo de longa data, Michael O’Neal (Dermot Mulroney), quando ele anuncia que vai se casar com Kimberly Wallace (Cameron Diaz). Determinada a conquistar Michael antes que ele se case, Julianne embarca em uma série de planos malucos e hilariantes para sabotar o casamento e reconquistar o amor de sua vida.