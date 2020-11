12 atletas à disposição e Neymar no departamento médico: Seleção faz primeiro treino para Eliminatórias Técnico Tite ainda não tem grupo completo e faz atividade com poucos atletas. Neymar fica com o departamento médico por lesão na coxa e tenta voltar para jogo contra o Uruguai

Aos poucos a Seleção Brasileira vai recebendo todos os jogadores para a disputa das Eliminatórias e nesta segunda-feira o técnico Tite comandou o primeiro treino da semana. Ainda sem o elenco completo, o comandante teve apenas 12 atletas disponíveis para a atividade na Granja Comary.

Na próxima sexta-feira, a Seleção recebe a Venezuela, no Morumbi, às 21h30 (de Brasília). O jogo é válido pela terceira rodada das Eliminatórias e o Brasil, até o momento, lidera a competição.

Na tarde desta segunda, apenas cinco dos 12 jogadores que já chegaram a Teresópolis treinaram: o goleiro Weverton, o zagueiro Felipe, os laterais Alex Telles e Renan Lodi e o atacante Richarlison. Luiz Henrique e Metinho, do Fluminense, completaram o trabalho. A comissão técnica fez atividades de técnicas de passe, cruzamento, finalização, controle de bola e marcação.

Os outros sete atletas que já se apresentaram (os zagueiros Diego Carlos, Marquinhos e Thiago Silva, o lateral Gabriel Menino, o volante Allan, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro) apenas correram em volta do gramado da Granja Comary.

Alguns atletas só correram durante o treino (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Tite só terá o grupo será completo na terça-feira. Ainda faltam as chegadas dos goleiros Alisson e Éderson, do lateral Danilo, dos volantes Arthur, Bruno Guimarães e Douglas Luiz, do meia Lucas Paquetá e dos atacantes Gabriel Jesus, Vini Jr., Éverton Cebolinha e Roberto Firmino.

Principal jogador da Seleção Brasileira, Neymar também se apresentou ao centro de treinamentos, mas faz trabalho com o departamento médico. O jogador do PSG se machucou no dia 28 de outubro, na Liga dos Campeões, e tem chances de entrar em campo no duelo contra o Uruguai, no dia 17.

Neymar se apresentou, mas não treina com o grupo (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

