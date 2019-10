11% da área de soja no Brasil está semeada na safra 2019/20, diz AgRural

São Paulo, 14 – O plantio de soja no Brasil acelerou e alcançou 11% da área projetada na safra 2019/20 até a última quinta-feira, dia 10, estimou a AgRural, avanço de 7,9 pontos porcentuais em comparação com uma semana antes. Há um ano, o plantio estava em 20% da área – a consultoria destacou, no entanto, que a safra anterior foi a de plantio mais rápido na história, e que a atual já está praticamente na média dos cinco anos anteriores.

A aceleração foi impulsionada principalmente por Mato Grosso, que agora tem 24% de área plantada. “Mesmo com chuvas ainda irregulares, volumes e distribuição melhoraram no Estado, estimulando os produtores a avançar com mais rapidez”, diz comunicado.

Segundo a AgRural, entretanto, o Estado do Paraná está atrasado na comparação com o ano passado e ante a média dos últimos cinco anos.