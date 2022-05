11 benefícios do mel para a pele: de tratamento para estrias a anti-acne

Além de saudável, saboroso e versátil, o mel também é um grande aliado da skincare. Não é à toa que a composição costuma estar entre os ingredientes de muitos produtos de beleza. Mas você não precisa optar por eles para garantir seus benefícios, o alimento puro, com as devidas indicações, pode ser uma ótima opção, além de mais acessível.





À “Women’s Health”, de onde são as informações, Mona Gohara, professora clínica do Yale Department of Dermatology (EUA), explica que o mel tem propriedades curativas naturais, especificamente para cicatrização de feridas. “Ele também pode promover a formação de colágeno”, acrescenta ela.

E isso não é tudo que o ingrediente pode fazer: “Ele tem propriedades anti-sépticas, antibacterianas e anti-inflamatórias naturais”, lista Dendy Engelman, cirurgiã dermatológica de Nova York (EUA).

Mas calma, isso não significa que o conteúdo vendido em mercados vá resolver magicamente todos os seus problemas. Carly Stein, fundadora da Beekeeper’s Naturals (EUA), diz que o melhor mel para uso de beleza é cru e não pasteurizado.

Ela recomenda o mel de trigo sarraceno ou o mais escuro e cru que encontrar — quanto mais escuro for, maior a contagem de antioxidantes e melhor para a sua rotina de beleza. Além disso, é indispensável consultar um profissional de beleza e/ou dermatologia.

Confira a seguir 11 formas de usar o mel como produto de beleza:

Máscara facial hidratante

“Com seus efeitos hidratantes e calmantes, o mel cru pode hidratar a pele, deixando-a macia, radiante e brilhante”, diz Ildi Pekar, proprietária da Ildi Pekar Skin Care (EUA). “Os açúcares no mel atuam como umectantes naturais e emolientes que aumentam o teor de água e reduzem o ressecamento da pele mesmo depois de terem sido lavados.”

Experimente: aplique o mel cru diretamente sobre a pele e deixe-o por até 20 minutos, depois enxágue e massageie bem com água.

E você ainda pode associar o uso do mel cru com o consumo de outros produtos apícolas de alta concentração, como geleia real, primordial para aumentar o colágeno; própolis, que é anti-inflamatório e antibacteriano (um grande aliado a pele propensa a acne); ou pólen que “contém um composto chamado rutina que ajuda a drenar os capilares” e suaviza manchas.

Esfoliante suave

“Quando o mel cru cristaliza com o tempo, seus minúsculos grânulos atuam como um esfoliante suave”, diz Stein. Eles começam a se quebrar quando entram em contato com a água e o calor da sua pele, provocando uma esfoliação mais leve do que os produtos de beleza.

Experimente: aqueça o mel em suas mãos, esfregando-o entre os dedos primeiro, depois aplique-o diretamente sobre a pele em movimentos circulares. Deixe por alguns minutos antes de massagear (levemente) com uma toalha molhada.

Cicatriza feridas e ameniza estrias

“As propriedades antioxidantes do mel (principalmente o mel de trigo mourisco) nutrem a pele danificada, ajudando no processo de cicatrização”, de acordo com Stein. E, para o bônus adicional de anti-inflamação, fique atento ao mel infundido com própolis — ele pode ajudar a atenuar a aparência das estrias e a descoloração da pele.

Experimente: use o mel cru diretamente na área afetada em um movimento circular por um a dois minutos, depois lave.

Cura machucados

“As propriedades anti-sépticas naturais ajudam a prevenir infecções e proteger as feridas”, diz Engelman. Isso pode ajudar a reduzir as cicatrizes e o tempo de cicatrização. Os antioxidantes do mel (principalmente o mel Manuka) estão mais do que prontos para servir como um remédio natural para nutrir a pele danificada e trazê-la de volta.

Experimente: aplique mel cru diretamente na área afetada e deixe por um a dois minutos, depois lave. Se ficar um pouco pegajoso, busque na farmácia um tratamento de ferida com infusão de mel que não será tão grosso.

Tratamento de acne

Mel de trigo mourisco é um ótimo remédio natural para acne. “É um anti-inflamatório, que ajuda a reduzir a vermelhidão e inchaço das espinhas”, diz Stein. Além disso, suas propriedades antibacterianas podem ajudar a combater as bactérias causadoras de acne, especialmente se for infundido com própolis. “Além disso, por manter a pele bem hidratada e equilibrada, o mel ajuda a controlar a produção de óleo”, acrescenta Pekar.

Experimente: aplique diretamente o mel cru na acne e enxágue após 10 a 15 minutos.

Banho de imersão

“Aumente seus momentos de relaxamento e tome um banho com infusão de mel. Os poderes hidratantes do mel vão deixar a pele macia e sedosa”, diz Pekar.

Experimente: faça em casa misturando duas colheres de sopa de mel cru em uma xícara de água quente até que o mel seja dissolvido. Despeje em uma banheira de água morna e entre. Você também pode usar uma versão pré-fabricada se for mais seu estilo.

Hidratante para cutículas

Uma vez que o mel é um umectante natural (devolve umidade), ele pode ajudar a manter as cutículas saudáveis. “Pegue uma garrafa de mel que contenha geleia real, outro produto de abelha”, orienta Stein, já que é um construtor de colágeno. Esse ingrediente adicionado trará nova vida às suas unhas e fortalecerá a pele ao redor delas.

Experimente: esfregue o mel cru sobre cada cutícula e deixe por cinco a 10 minutos antes de enxaguar.

Condicionador

“O mel é naturalmente um condicionador perfeito porque é umectante, retém e atrai umidade, mantendo o cabelo suave e saudável”, diz Felix Fischer, cabeleireiro de celebridades nos Estados Unidos. “Seus fios se sentirão macios, nutridos e terão vida.”

Experimente: misture um quarto de xícara de mel cru orgânico com água fresca o suficiente para diluir e espalhar no cabelo. Aplique nos cabelos úmidos depois do shampoo por alguns minutos, depois lave com água morna.

Hidratante labial

“Os benefícios hidratantes misturados com enzimas naturais, antioxidantes e minerais funcionam bem para hidratar os lábios“, diz Pekar.

Experimente: aplique o mel cru diretamente nos lábios, deixe agir por alguns minutos e depois lave.

Tratamento capilar hidratante

O mel pode evitar que seu cabelo seque, porque é eficaz em reter umidade e manter as madeixas macias. “Ele age como um amaciante natural”, diz Fischer.

Experimente: faça uma máscara de banana e mel combinando duas bananas bem maduras, meia xícara de mel não processado e um quarto de xícara de azeite. Misture os ingredientes até ficar homogêneo e aplique-os no cabelo e no couro cabeludo. Deixe por cerca de 20 a 25 minutos, depois lave com água fria ou morna e shampoo. Penteie o cabelo para se livrar de qualquer resíduo e enxague novamente. Esta máscara pode ser usada de duas a três vezes por mês.

Ajuda extra para dormir

“Quando você come mel, causa um aumento lento e constante de insulina”, explica Stein. Ela, então, se converte em serotonina e melatonina, dois compostos químicos que ajudam a dormir. E se você acordar no meio da noite, uma colher de sopa de mel vai auxiliar, já que “o mel ajuda a armazenar o glicogênio no fígado”, algo que o cérebro precisa para te manter dormindo.

Experimente: coma uma colher de mel 15 minutos antes de dormir ou se acordar no meio da noite.