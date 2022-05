10 motivos para namorar uma pessoa de Sagitário

Apareceu um crush de Sagitário? Não se assuste. Sagitário é um signo que traz muito medo pra quem não o conhece profundamente.

Mas é justamente seu instinto de liberdade e facilidade em lidar com a realidade nua e crua que fazem dele um dos seres mais interessantes do zodíaco.







+ Veja o que o horóscopo reserva para seu signo nesta quarta-feira, 25

+ 3 signos que não têm pressa de dizer ‘eu te amo’

+ Amber Heard perdeu R$ 240 milhões com batalha judicial contra Johnny Depp

+ SP: Tribunal do PCC mata dois homens que desviaram R$ 500 mi de garagens de ônibus



Só tome cuidado se não quiser se apaixonar, porque ele pode te pegar distraído… Veja 10 razões para se envolver com um sagitariano.

1

Sagitarianos são naturalmente sedutores, pela sua inteligência aguda e pela facilidade na comunicação, pela necessidade de conquista e sedução.

2

Seu instinto de liberdade, é verdade, é bastante aguçado, mas, quando se apaixonam, se entregam de corpo e alma. Não têm medo de se entregar, de amar profundamente. Trazem em si a certeza de que tudo o que traz alegria vale a pena.

3

Sabem beijar como ninguém…você nunca vai esquecer um beijo sagitariano! Se já provou, sabe o que estou falando. Se nunca provou, melhor não perder tempo!

4

Evitam apegar-se a qualquer coisa ou a alguém, mas, quando isso acontece, seu lado leal e fiel é aflorado. Podem viver anos em um relacionamento fiel e leal, sem se deixarem atrair por outras pessoas.

5

São daquelas pessoas que fazem pacto de sangue e comprometem-se com as regras do relacionamento, como um soldado medieval, jurando lealdade para o resto da vida.

+ Acidente mata influenciador e golden retriever que viajavam o mundo de Fusca

+ Vídeo: de fio-dental, Isabella Santoni encanta em praia na Indonésia

+ Valesca Popozuda posa topless e exibe bumbum em selfie no espelho

+ 5 dicas para fazer uma decoração luxuosa sem gastar muito

+ 5 mitos da astrologia revelados

6

E cumprem! A não ser que você seja o primeiro a desfazer o pacto…ele certamente saberá como trazer você à realidade.

7

Sagitarianos são aventureiros…sua vida nunca será entediante ou rotineira ao seu lado.

8

Na cama? São livres como os cavalos selvagens, sem amarras, sem preconceitos e com muita criatividade.

9

Têm um lado adolescente que nunca cresce e adoram fazer surpresas como um jantarzinho ou uma viagem de última hora para um fim de semana dos sonhos, como em uma praia deserta.

10

Mas ao lado do adolescente, vive um ancião, sábio e profundo, que conhece a dor e sabe a importância de viver cada momento da vida intensamente. Sagitarianos são jovens e sábios ao mesmo tempo. Dá pra ser melhor?

Bônus: O Brad Pitt, Gael García Bernal, Taís Araújo e Deborah Secco são de Sagitário. Tá bom pra você ou quer mais?