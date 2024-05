10 dicas para um outono inesquecível em São Pedro

Localizada aos pés da Serra do Itaqueri , em São Paulo, a cidade é rota turística do estado e se apresenta como um dos destinos mais charmosos nesta época do ano pela formação de nuvens nos fundos de vale e a exuberância das cores de sua paisagem, caracterizada pela transição entre a mata atlântica e o cerrado.

Brisa fresca, céu azul e horizonte verde ou com um belo “mar de nuvens”. Quem visita a estância turística de São Pedro ( @setursaopedro ) no outono tem a chance de testemunhar um dos mais belos espetáculos que a natureza pode oferecer.

Abaixo, 10 dicas de atividades ao ar livre para um outono inesquecível em São Pedro!

1 – Contemplação e trilhas nos parques: Com decks voltados para a paisagem do alto da Serra do Itaqueri, dois parques municipais oferecem ótimas opções de lazer gratuito aos turistas. Um dos mais visitados é o Parque Marcelo Golinelli, que possui trilhas com duração de 30 minutos a até 3 horas, e que podem ser acessadas sem a necessidade de guia turístico.

O segundo é o Parque do Cristo, que abriga uma estátua de 17 metros de altura que, assim como a carioca, “abraça” a cidade e é acessada por uma escadaria que relembra a Selarón.

“Todos nossos mirantes e parques ficam mais lindos no outono, por proporcionarem aquela famosa vista do mar de nuvens”, comenta Carol de Santis (@carolguiaserradoitaqueri), guia de turismo na estância.

2 – Trekking e aquatrekking: Para quem curte trilhas mais longas e com mais aventuras, as dicas são as novas rotas de trekking e aquatrekking oferecidas por agências de turismo da estância em propriedades rurais históricas: na Fazenda Santa Júlia (@fazendasantajuliasaopedro)e na Fazenda Capelinha.

As trilhas são de níveis iniciante e intermediário, com percursos a partir de 6 quilômetros que passam por mirantes e cachoeiras em áreas de reserva na Serra do Itaqueri. Para mais informações acesse @saopedro_sp.

3 – Mountain bike: São Pedro tem caído também no gosto dos bikers. “Além dos estradões de terra que levam até lagoas e cachoeiras, temos muitos single tracks e subidas de serra com mirantes dotados de vistas fabulosas”, elenca Carol.

Um dos destaques para este público é o pedal de 50 Km pela Fazenda Santa Júlia, que conta com travessia de barco pelo Rio Piracicaba e foi implantado recentemente.

O passeio guiado dura aproximadamente 7 horas e inclui café da manhã e lanche ao final, além de mergulho nas águas turquesas da Lagoa Azul e visitação a uma vila de pescadores nas imediações do bairro Tanquã. Os percursos vão do nível iniciante ao avançado e a bicicleta pode ser alugada na própria estância.

4 – Off-Road: Outra grande atração de sucesso em São Pedro são os off-roads (@santanasranchoficial e @trilhasdaserrasp). Aos condutores com CNH, é possível conduzir jipes, quadriciclos, UTV’s ou curtir o passeio como passageiro de um caminhão safari (6×6) pela estância.

Todo o trajeto é guiado por profissionais e inclui circuito pelas estradas de terra que levam às cachoeiras do município. As atrações vão de R$ 70,00 (passeio de caminhão) a R$ 299,00 (UTV). Os valores também variam conforme a duração, que pode alcançar até 6h de aventura.

5 – Roteiros de jipe ou carro: Outra possibilidade são os passeios guiados com uso de carro próprio ou veículo do guia de turismo. Na rota também estão visitas a cachoeiras, reservas naturais de fazendas e mirantes exclusivos.

Nesta modalidade de passeio, Carol de Santis conta que foi lançado, no fim de 2023, o “Brinde ao Pôr do Sol”, um passeio diferenciado de carro pela Fazenda Capelinha com trajetos de 15 km pela natureza, e que inclui brinde com espumantes em um dos pontos de contemplação com o mais belo pôr do sol da Serra.

6 – Tirolesa: No km 2,5 da estrada Ulisses Guimarães, point da estância na Serra do Itaqueri, o turista encontra o Rancho da Tirolesa (@rancho.da.tirolesa), que mistura atração nas alturas com terra firme. A descida, de 500 metros, é feita em duas etapas – a primeira de 300 metros e a volta de 200 metros, sempre aos fins de semana e ao custo total de R$ 50,00 por pessoa.

Com hospitalidade ímpar, o local também oferece um restaurante e redário para descanso com vista fascinante da serra. O local é ponto de parada tradicional de motociclistas que visitam São Pedro aos fins de semana.

7 – Passeio de balão: Um dos ases nacionais do balonismo, Feodor Neov (@airbrasilbalonismo), piloto há 35 anos e recordista sul-americano na prática, com participações em programas de TV e até filme gravado, é morador de São Pedro e comanda os voos de balão que colocam a estância como um dos principais locais a oferecer passeios do tipo no Interior de São Paulo.

“Entramos na alta temporada de voos de balão. De abril a junho, chove menos e a vegetação está verdinha ainda, o que torna a experiência de voo mais interessante. Temos no outono também a formação de nuvens no fundo dos vales o que deixa tudo ainda mais bonito e emocionante”, descreve Feodor.

Voltado para grupos de 6 pessoas, o voo custa R$ 3,6 mil e precisa ser agendado com antecedência de dois dias. No preço, o transporte e o lanche no local do pouso estão inclusos.

8 – Voo livre: Outra opção aos mais aventureiros é agendar um voo duplo de parapente feito a partir de duas rampas que a estância possui para a prática. Uma delas, no Parque Municipal do Voo Livre “Celso Gonçalves Fonseca”, e a outra, no Parque Marcelo Golinelli, que possui mirantes para contemplação.

“Outono e inverno são ótimas estações para condições de voo pelo tempo mais estável”, comenta Anderson Gomes da Costa, o Carioca, piloto com 26 anos de prática. Os passeios no município são chancelados por instrutores do Clube São Pedro de Voo Livre (@cspvl_oficial) e custam em média R$ 350,00.

9 – Relaxar no Thermas: Aos que querem relaxar no outono curtindo um banho de piscina climatizado, o Thermas Water Park (@thermaswaterpark) é parada certa para day-use.

Considerado o 7º parque aquático mais visitado na América Latina e o 4º no Brasil, segundo o ranking de 2022 da Themed Entertainment Association (TEA), o parque traz a maior piscina de ondas do Estado de São Paulo, além do maior parque infantil da América Latina, com diversos toboáguas, recreação, fazendinha entre outras atrações.

10 – Contemplação: Opção gratuita para quem quer se aprofundar na contemplação da natureza, o mirante no Cruzeiro do Facão, localizado no Morro do Fogão, na divisa com Itirapina, tem visitação aberta. Conhecido por ser o ponto mais alto da serra, o local possui cenário fascinante, de onde podem ser observadas várias cidades.