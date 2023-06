10 destinos para fazer uma viagem solo pela América do Sul

Era 2007 quando foi lançado “Na Natureza Selvagem” (Into the Wild), um filme dirigido por Sean Penn baseado no livro homônimo escrito por Jon Krakauer, publicado em 1996. Christopher McCandless desafiou as convenções sociais, optando por viver uma vida simples e conectada com a natureza e se jogou para uma viagem solo ao Alaska. Claro que era um menino privilegiado (e que o final dele, desculpe o spoiler, foi trágico). Mas a história dele provocou reflexões sobre a vida e as escolhas que fazemos, e se tornou, sim, uma fonte de inspiração e questionamento para muitos jovens em busca de uma existência mais autêntica e significativa.

Talvez não viajar sozinho seja uma escolha atribuída a uma variedade de fatores individuais, porém é nessa solitude que encontramos o espaço para experimentar, conectando-nos com a nossa própria verdade, descobrindo a beleza da autossuficiência, além de abrirmos as portas para encontros inesperados, compartilhando histórias, sorrisos e conexões genuínas. Sempre vale a pena. Para isso, sugiro 10 destinos extraordinários para viver uma viagem solo.

Cusco – Peru

Cusco é a porta de entrada para Machu Picchu, a antiga cidade inca situada nas montanhas. Além de visitar o sítio arqueológico, Cusco oferece uma atmosfera encantadora, com ruas de paralelepípedos, praças pitorescas, edifícios coloniais e muitos roteiros para lagunas, povos que vivem ao redor da cidade.

Chapada dos Veadeiros – GO

A Chapada oferece inúmeras oportunidades para conexão com a natureza e momentos de introspecção. Isso porque a região é conhecida por suas práticas holísticas e espirituais, e aí proporciona o ambiente propício para relaxamento e meditação. A Chapada vai de lugares naturais a encontros e rituais. Dá para criar seu próprio itinerário, explorar os cantos escondidos e vivenciar experiências transformadoras.

Uyuni – Bolívia

O Salar de Uyuni é o maior deserto de sal do mundo e oferece uma paisagem impressionante de planícies brancas e espelhadas. Dá para fazer passeios de jipe pelo deserto, mountain bike, hospedar-se em hotéis de sal e visitar ilhas de cactos com as incríveis vistas panorâmicas.

Lençóis Maranhenses – MA

São extensas dunas de areia branca e lagoas cristalinas de água doce. Explorar os Lençóis Maranhenses sozinho permite uma travessia de cerca de 3 dias na imersão do deserto, muitas vezes caminhando sob a luz da lua cheia, além da rica cultura, com comunidades tradicionais e uma gastronomia deliciosa.

Patagônia – Argentina

Montanhas majestosas. A região da Patagônia é uma pintura que mistura as cores das montanhas, glaciares e lagos de cor turquesa. Os viajantes solos podem explorar o Parque Nacional Los Glaciares, fazer trilhas no Monte Fitz Roy e visitar o famoso Glaciar Perito Moreno. Por ali viajam pessoas do mundo inteiro, a maioria sozinhas. Por esse motivo, os hotéis e restaurantes são preparados para oferecer interação aos viajantes com diversos ambientes coletivos.

São Bento do Sapucaí – SP



Localizado na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, esse charmoso município oferece uma combinação única de belas paisagens naturais (Pedra do Baú) , tranquilidade e uma atmosfera acolhedora. Além disso, a cidade abriga uma comunidade artística vibrante, com ateliês, galerias e espaços culturais.

Torres del Paine – Chile

Localizado na Patagônia chilena, o Parque Nacional Torres del Paine é um dos destinos mais incríveis e visitados por montanhistas e mochileiros solo. Assim como na Patagônia Argentina, os visuais são também maravilhosos. Um dos programas mais legais é fazer o circuito W, parando nos hostels ao longo do caminho para pernoite.

Chapada Diamantina – BA

Cânions, rios, cachoeiras e grutas, rica história cultural, vilarejos e muita história. As travessias da Chapada são muito conhecidas e variam de 1 até 5 dias de caminhadas.

Jujuy – Argentina

Desertos de sal tão brancos que mais parecem neve, montanhas esculpidas pelo vento nos mais variados formatos que parecem um arco íris de tantas cores diferentes, cactos gigantescos e dezenas de ruínas de civilizações pré colombianas. Fazer caminhadas por cenários como esses é um convite para contemplar o silêncio, por tanta beleza e exuberância externa.

Amazonas – Brasil





A Amazônia é uma das maravilhas naturais do mundo e oferece a melhor experiência de imersão na natureza. Explorar a selva, fazer caminhadas na floresta, observar pássaros, nadar com botos cor-de-rosa e aprender sobre a vida selvagem e a cultura local.

