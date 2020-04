10 cuidados: como fazer as unhas crescerem mais rápido

Como estão o tempo todo visíveis, é quase impossível nos sentirmos bonitas se nossas mãos não estiverem em harmonia com o restante do corpo. E para mãos bonitas, precisamos de unhas bonitas, não é mesmo? O problema é que muitas mulheres desejam usar unhas longas, mas não sabem como fazer as unhas crescerem mais rápido. “O enfraquecimento das unhas é um problema bastante comum e pode ser ocasionado por diversos motivos, que variam desde o uso constante de produtos químicos à deficiência de vitaminas. Estima-se que 20% da população adulta sofra de fragilidade nas unhas, e os principais sinais são o aspecto poroso, unhas finas que descamam e quebram facilmente, manchas e irregularidade, além da vulnerabilidade aos ataques de fungos”, explica Luisa Saldanha, farmacêutica e diretora científica da Pharmapele.

O crescimento saudável das unhas das mãos é de cerca de 0,1mm por dia, o que equivale a 2-3mm por mês. A renovação total da unha (a parte visível), dura de 6 a 9 meses. Segundo Luisa, a forma mais rápida para iniciar os cuidados das unhas fracas e quebradiças é utilizando produtos fortalecedores que sejam eficientes aos problemas que causam a fragilidade. Esses produtos agem na hidratação, nutrição e formação da barreira protetora das unhas e das cutículas. Porém, na maioria das vezes, simples cuidados diários são suficientes para eliminar o problema. Confira as dicas de como fazer as unhas cresceram mais rápido com a farmacêutica:

Como fazer as unhas crescerem mais rápido

Evite tirar a cutícula com frequência

“Essa prática facilita a entrada de microrganismos que causam infecções, como é o exemplo das micoses. Para manter as cutículas bonitas sem precisar retirá-las, utilize produtos que proporcionem hidratação e emoliência, evitando o aspecto ressecado das unhas malfeitas”, sugere a Luisa Saldanha.

Deixe a unha respirar

“Se você é adepta do uso de esmaltes coloridos, procure deixar, pelo menos, uma semana por mês as unhas livres da tintura. O uso ininterrupto do esmalte causa ressecamento e enfraquecimento. Outra dica é intercalar cores escuras e claras, pois o uso indiscriminado de cores escuras contribui para o amarelamento das unhas.”

Como fazer as unhas crescerem mais rápido: Evite o contato com produtos químicos

“Se não for possível, opte por utilizar luvas que protegem as mãos, evitando, assim, a agressão direta das substâncias às unhas.”

Utilize produtos próprios para unhas e cutículas

A farmacêutica sugere utilizar produtos que contenham, em sua composição, ativos que promovam cuidados e nutrição das unhas e cutículas, pois estes potencializam o crescimento e conferem saúde às unhas.

Preste atenção na alimentação

“A constituição de unhas e cabelos saudáveis depende do equilíbrio de vitaminas e minerais. Além da alimentação, existem, no mercado, produtos para uso oral que auxiliam na suplementação desses nutrientes, potencializando os resultados obtidos”, destaca. Em seguida, ela sugere alguns alimentos ricos em nutrientes benéficos para as unhas:

Zinco: castanha de caju, carnes, aves, frutos do mar, laticínios, feijão e lentilha.

Biotina: amêndoa, amendoim, ovo, cenoura, couve-flor e avelã;

Selênio: pescados, cereais, carnes, ovos e principalmente na castanha-do-pará.

Proteína (aminoácidos): frango, ovos, nozes, frutos do mar, soja e cereais.

Como fazer as unhas crescerem mais rápido: Você não deve roer as unhas

“Este hábito é extremamente prejudicial, pois abre machucados que servem de porta de entrada para vírus e fungos”, alerta Luisa Saldanha.

Cuidado ao lixar

“O hábito de lixar a parte de cima da unha pode ser prejudicial, pois retira as camadas de queratina e deixa as unhas mais finas e, consequentemente, mais fragilizadas.”

O formato das unhas influencia

O ideal, segundo a farmacêutica da Pharmapele, é o formato oval. Além de ser de fácil manutenção e combinar com quase todos os tipos de dedos, é a melhor escolha para quem deseja que as unhas cresçam mais rápido. “Mas, para isso, é importante lixar da maneira correta e com lixas de uso pessoal ou descartável. Comece de modo reto na base da unha e só depois começar a lixar de forma arredondada da base para o canto”, ensina.

Como fazer as unhas crescerem mais rápido: Prefira os removedores de esmalte sem acetona

O uso contínuo da acetona torna as unhas mais ressecadas e, portanto, mais propensas à quebra. Opte por removedores isentos de acetona, pois são significativamente menos agressivos.

Evite calçados apertados ou pontudos

Esse tipo de calçado tende a pressionar a unha, deixando-a suscetível a encravar ou crescer irregularmente”, finaliza a diretora científica da Pharmapele.