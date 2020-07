10 anos de One Direction: Banda prepara surpresas para os fãs

Para celebrar os 10 anos da banda, as redes sociais do One Direction confirmaram que um novo site da 1D vai ao ar hoje. No site especial haverá crônicas da carreira dos 5 integrantes, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne e Louis Tomlinson.

Os conteúdos do site serão apresentados no formato de linha do tempo, trazendo as primeis audições dos membros da banda no reality show “X-Factor” até a decisão de entrar em hiato, que aconteceu em 2016.

Muitos fãs aguardam anúncios especiais na celebração de uma década de One Direction. O fandom da banda, conhecido como “directioners”, espera ansiosamente que os integrantes anunciem uma nova turnê.

Ainda em clima de comemoração, um vídeo especial também deve ser lançado pelos 5 membros para homenagear os fãs.

