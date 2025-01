1 milhão de italianos deve viajar durante Dia de Reis

ROMA, 3 JAN (ANSA) – Um milhão de italianos deve viajar durante as celebrações do Dia de Reis, feriado no país europeu, que este ano cai na próxima segunda-feira (6). É o que diz a Federação das Associações Italianas de Hotéis e Turismo (Federalberghi), que prevê que 91% dos viajantes devem escolher a Itália como destino.

Segundo a Tecnè, que realizou a pesquisa em nome da instituição, 54,1% pretende viajar para alguma região do país próxima da sua, enquanto 30,9% não deve se distanciar muito do seu município.

O motivo da viagem para grande parte dos italianos (61,8%) deve ser o descanso, seguido de divertimento (38,1%) e da prática de esportes (17,6%).

Quem permanecer no Belpaese deve ter uma despesa total per capita (incluindo transporte, alojamento, alimentação e entretenimento) de 362 euros (R$ 2,2 mil). Já os 9% dos italianos que escolheram viajar para o exterior devem gastar, em média, 544 euros (R$ 3,4 mil). O feriado do Dia de Reis na Itália deve movimentar algo em torno de 400 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões) no país. (ANSA).