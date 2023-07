1/3 da despesa turística na Itália será em refeições, diz estudo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/07/2023 - 14:50 Compartilhe

ROMA, 2 JUL (ANSA) – Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Cultivadores Diretos (Coldiretti) apontou que mais de um terço da despesa turística na Itália durante o verão no Hemisfério Norte será em alimentação.

De acordo com o cálculo feito pela Coldiretti, cerca de 15 bilhões de euros serão destinados para refeições em restaurantes e pizzarias pelo país.

A entidade também aponta que o valor poderá ser incluído na comercialização de vinhos, souvernis e comidas de rua, bem como festivais gastronômicos e mercados.

As autoridades italianas estimam que cerca de 15,6 milhões de pessoas no país decidiram sair de férias no mês de julho, com um aumento de 1% em relação ao mesmo período do ano passado.

A Coldiretti sublinha que a alimentação se tornou o grande motivo de viagem para inúmeros turistas, principalmente em virtude da popularização de passeios gastronômico e do enoturismo. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias