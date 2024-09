⁠Eleições 2024: saiba o que são votos válidos e como eles definem a eleição

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2024 - 17:00 Para compartilhar:

Com menos de duas semanas do início das eleições municipais, 6 de outubro, ainda restam dúvidas para alguns brasileiros sobre certas definições que dizem respeito às urnas — e uma delas é a funcionalidade do voto válido.

Na segunda edição do #IstoÉSeuVoto, explicamos em vídeo e em texto o que é um voto válido — e qual é sua função. Confira abaixo:

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votos válidos são aqueles em que o cidadão opta por escolher um candidato apto à corrida eleitoral.

+ ⁠Eleições 2024: saiba o que são votos brancos e nulos e qual a diferença entre eles

Na cálculo eleitoral, apenas os votos válidos são considerados, enquanto os brancos e nulos, que já foram explicados na primeira edição do #IstoÉSeuVoto, e votos em candidatos que tiveram suas candidaturas impugnadas pela Justiça Eleitoral são desconsiderados.

Por exemplo, se três milhões de pessoas foram às urnas para votar, mas um milhão anulou ou votou em branco, somente dois milhões são válidos.

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 está marcado para o dia 6 de outubro. Informações sobre o título de eleitor e locais de votação podem ser acessados pelo aplicativo E-Título.