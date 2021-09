​Com Enderson, Botafogo melhora fora de casa na Série B, mas ainda tem números longe do ideal Um dos piores visitantes do Brasileirão no primeiro turno, Alvinegro evolui longe do Rio com treinador, mas ainda com números ruins; time enfrenta o Vitória no Barradão

Jogos fora de casa já não são o mesmo pesadelo para o Botafogo como eram no primeiro turno da Série B do Brasileirão, por exemplo. O time, porém, ainda tem instabilidade nos jogos longe do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, uma chance de mudar isso: partida contra o Vitória, às 21h30 no Barradão, pela 27ª rodada. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

+ Rival do Botafogo, Vitória vive crise fora de campo, está no Z4 da Série B e conta com desfalques importantes



O Botafogo, vale lembrar, não venceu como visitante sob o comando de Marcelo Chamusca, algo que mudou justamente no primeiro compromisso com Enderson Moreira, contra o Confiança. Com o novo técnico, os números até apresentaram melhora: três vitórias, um empate e duas derrotas.

Com Enderson, o aproveitamento longe do Rio de Janeiro é de 55,5% – bem maior do que o número total, de 33,3%. Se for contar apenas os jogos como visitantes, o Botafogo tem apenas a 15ª melhor campanha com 13 pontos conquistados, o que representa 27,6% do total que o Alvinegro possui.

A meta colocada pelos jogadores e comissão é de ser o campeão do segundo turno – algo que, consequentemente, garantiria o acesso à Série A. Para isso, contudo, é preciso melhorar ainda mais os resultados fora do Nilton Santos.

No Barradão, o Alvinegro terá a chance de afastar ainda mais o estigma de visitante ruim criado no primeiro turno.

