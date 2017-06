Zé Roberto festeja título no vôlei em início de ciclo olímpico e cumpre promessa

Após comandar a seleção brasileira feminina de vôlei neste domingo na vitória por 3 sets a 0 sobre a Alemanha na final do Torneio de Montreux, o técnico José Roberto Guimarães exaltou a importância de o time nacional abrir com um título o seu ciclo olímpico que visa os Jogos de Tóquio, em 2020. Para completar, o treinador cumpriu a promessa de mergulhar no gelado Lago Léman, que fica na cidade suíça que abriga a competição amistosa, em caso de conquista do torneio.

“É sempre bom começar um ciclo ganhando um torneio que tem uma tradição. O fato de termos algumas jogadoras jovens tendo a oportunidade de defender a seleção adulta pela primeira vez contra algumas escolas tradicionais do voleibol foi positivo. Também foi bom ter participado por todas as circunstâncias que encontramos em Montreux”, afirmou o comandante, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Em seguida, Zé Roberto destacou o peso que a derrota para a mesma seleção alemã na fase de classificação para as semifinais teve para o Brasil, que agora terá o Grand Prix como próximo principal desafio nesta temporada. Esta competição irá ocorrer entre os dias 7 de julho e 6 de agosto.

“Perdemos um jogo para Alemanha que serviu para alertar o time. Muitas vezes as derrotas mostram muitos fatores importantes. E essa fase de aprendizado é justamente para aprendermos e encontrarmos o caminho para melhorar o nosso time taticamente e tecnicamente cada vez mais”, analisou o técnico.

Segunda maior pontuadora do Brasil na final contra as alemãs, com 12 acertos, a ponteira Natália ressaltou que o Torneio de Montreux foi bom para testar as jovens jogadoras convocadas por Zé Roberto neste início de novo ciclo olímpico.

“Para esse início de trabalho foi muito legal conquistar esse título. Sabemos que ainda temos muito o que melhorar, mas fiquei feliz que mostramos uma evolução a cada jogo nessa competição. Também foi importante porque esse torneio serviu como experiência para muitas jogadoras novas que nunca tinham defendido a seleção adulta. Temos que continuar trabalhando forte para chegarmos no patamar que almejamos”, afirmou Natália, que disputou em Montreux sua primeira competição como capitã do Brasil e foi eleita a melhor ponteira desta edição do torneio suíço.

ROSAMARIA SE DESTACA – Entre as jovens testadas por Zé Roberto nesta competição esteve a também ponteira Rosamaria, de 23 anos, que foi a maior pontuadora do equipe nacional neste domingo, com 15 acertos. E a jovem exaltou a importância que o feito na Suíça teve para os nomes da nova geração do vôlei feminino do País.

“Sabemos que estamos passando por um processo novo na seleção. Esse título nos dá mais confiança para seguirmos trabalhando forte. O grupo evoluiu ao longo do torneio e isso é positivo. O sentimento na seleção adulta é outro e a responsabilidade também. Estou aqui para aprender e evoluir e fico feliz que a primeira competição tenha terminado com um título”, comemorou.

Outra que fechou sua participação na Suíça com motivos de sobra para festejar foi a central Carol, eleita a melhor jogadora e também a melhor central do Torneio de Montreux. “Estou feliz pelo nosso time. Estamos iniciando um trabalho e tivemos apenas uma semana de treinamento com todo o grupo antes de viajarmos. Nossa expectativa é melhorar cada vez mais como equipe e posso falar que é sempre um orgulho muito grande representar o Brasil”, destacou.