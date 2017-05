Zé Ricardo tem problemas para montar Fla contra Atlético-PR devido a desfalques

Os vários desfalques forçarão o técnico Zé Ricardo a montar um Flamengo diferente para enfrentar o Atlético Paranaense, neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Será o terceiro jogo entre os clubes neste ano – os outros dois foram pela Copa Libertadores (com uma vitória para cada lado).

Poupado, o meia Ederson não irá para o jogo. Após atuar como titular em dois jogos seguidos, o atleta não viajou para Curitiba, seguindo o planejamento inicial da comissão técnica. A grama sintética exige muito da articulação e, por isso, treinará no CT Ninho do Urubu, em preparação para o jogo contra o Botafogo, no próximo domingo.

Gabriel, Berrío e Éverton – machucados – também estão fora, além do lateral-direito argentino Donatti e do meia Diego, ambos fora já há algum tempo por lesões. O meia argentino Darío Conca está em fase final de recuperação de um problema no joelho.

Desta forma, o treinador poderá lançar Cuellar e Mancuello. Ambos foram testados por Zé Ricardo ao longo da semana de treinamentos no CT George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, na zona oeste no Rio. O elenco treinou também neste sábado pela manhã antes da viagem para Curitiba.

Uma formação possível para este domingo é a seguinte: Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Renê (Trauco); Márcio Araújo, Willian Arão, Cuéllar (Rodinei) e Mancuello; Matheus Sávio e Guerrero.

Confira a lista dos relacionados para o duelo contra o Atlético Paranaense:

Goleiros – Alex Muralha e Thiago

Laterais – Pará, Trauco, Rodinei e Renê

Zagueiros – Réver, Rafael Vaz e Juan

Meio-campistas – Márcio Araújo, Willian Arão, Cuéllar, Mancuello, Rômulo, Lucas Paquetá, Matheus Sávio e Ronaldo

Atacantes – Guerrero, Felipe Vizeu, Leandro Damião, Vinicius Júnior e Cafu