Zé Ricardo não vê Flamengo perto do título: ‘Não vamos sentar na vantagem’

Com a vitória por 1 a 0, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, o Flamengo saiu na frente na disputa com o Fluminense pelo título do Campeonato Carioca. No próximo domingo, no mesmo local, o time rubro-negro jogará pelo empate para ser campeão.

Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Zé Ricardo tratou a final como uma peça teatral em dois atos. Embora o seu Flamengo esteja agora mais perto do título, disse que historicamente o clube nunca soube atuar para não perder.

“Concordo com Abel (Braga, treinador do Fluminense) no que diz respeito ao jogo não estar definido. É como se fosse uma peça de teatro com dois atos e vamos para o segundo ato no segundo tempo. Depois de quarta-feira não vamos sentar em nenhum tipo de vantagem. Não é do DNA do Flamengo jogar dessa forma. Qualquer resultado pode acontecer”, afirmou Zé Ricardo.

Antes da decisão contra o Fluminense, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, no mesmo Maracanã, para enfrentar a Universidad Católica, do Chile, pela quinta rodada do Grupo 4 da Copa Libertadores. Zé Ricardo mostra um pouco de preocupação com o estado físico de seus jogadores. O centroavante peruano Guerrero, por exemplo, apesar de ter mancado bastante na saída do campo neste domingo, só apresentou cansaço.

“O que temos de informação é que Paolo teve uma ‘cãibrazinha’ na panturrilha mesmo por todo o esforço feito. Vamos fazer uma avaliação amanhã (segunda-feira) de quem vai estar 100%, pelo menos para iniciar a partida (na quarta). Tínhamos noção que as substituições seriam mais pelo desgaste, mas Romulo saiu antes pelo problema no joelho. Seguramos o máximo porque tínhamos certeza que muitos iriam sair em virtude da sequência, depois de jogo tão desgastante contra o Atlético Paranaense (na última quarta), comentou o treinador flamenguista.