Zé Ricardo cobra ‘punição aos responsáveis’ em tumulto em São Januário

O tumulto em São Januário aconteceu no domingo, mas a repercussão da confusão, que causou uma morte entre torcedores do Vasco, foi o assunto do dia no futebol carioca nesta segunda-feira. Presente no estádio para o clássico, o técnico do Flamengo, Zé Ricardo, voltou a lamentar o episódio de violência e cobrou punição “aos responsáveis”.

“Espero que um dos reflexos seja a punição aos responsáveis”, declarou o treinador rubro-negro, quase 24 horas depois da vitória do Flamengo por 1 a 0, pelo Brasileirão. Zé Ricardo pediu também “conscientização” aos envolvidos na briga generalizada, protagonizada pela torcida vascaína.

“Conscientização dos envolvidos, todos, clube, CBF, seguranças pública e privada. E tomar decisões firmes. Daqui a pouco vamos ter uma tragédia. Não foi a primeira e não será a última. Interditar estádio é só uma ferida que fica para o nosso futebol”, declarou o técnico.

Zé Ricardo revelou que muitos jogadores do Flamengo evitaram levar familiares ao jogo por temer confusão. “Todo jogo temos parentes. Nesse jogo, sabíamos que era arriscado. Pedi para que ninguém da minha família fosse. Estava um clima diferente das partidas normais. Mas muitos parentes de jogadores foram. Mas não só do Flamengo”, contou o treinador.

Por causa da confusão de domingo, que deixou feridos e um morto, o estádio de São Januário foi interditado nesta segunda-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que também denunciou o clube pelo tumulto. O Vasco poderá perder até 25 mandos de campo, além de estar sujeito a multas que podem chegar a R$ 350 mil.