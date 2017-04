Zarif é quarto na medal race e fica fora do pódio na Copa do Mundo de Vela

O brasileiro Jorge Zarif perdeu a chance de garantir mais uma medalha ao País na Copa do Mundo de Vela, em Hyères. Neste domingo, último dia de disputas, o atleta entrou na água com chance de pódio, mas a quarta colocação na medal race da classe Finn foi insuficiente para lhe colocar entre os três primeiros da competição.

Com o resultado deste domingo, Zarif deixou a sexta colocação e encerrou sua participação em Hyères na quinta posição, com 78 pontos perdidos. O ouro ficou com o turco Alican Kaynar, com 52 pontos perdidos.

“A regata começou bem para mim, montei em primeiro lugar na primeira boia. Mas no segundo contravento, o francês (Jonathan Lobert), que também estava brigando pela medalha de bronze, tomou a frente”, explicou Zarif.

Apesar de Zarif ter ficado fora do pódio, a vela brasileira tem motivos para comemorar após o fim das competições em Hyères. Afinal, terminou entre os cinco primeiros em três classes. Além da Finn, Patrícia Freitas foi a quinta na RS:X feminina e as atuais campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze repetiram o ouro na 49er FX.